Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del Real Madrid se va del equipo; tendría todo hecho con histórico de Francia

Figura del Real Madrid se va del equipo; tendría todo hecho con histórico de Francia

De acuerdo con la prensa europea, un jugador del 'merengue' ya habría arreglado su llegada a un gigante 'galo', tras no sumar los minutos que quería a lo largo de la temporada.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Real Madrid perdería a una figura a partir del 1 de enero
Real Madrid perdería a una figura a partir del 1 de enero
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad