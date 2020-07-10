Síguenos en:
Gol Caracol  / Vicente del Bosque

Vicente del Bosque

  • Vicente del Bosque era el entrenador de este Real Madrid, con Ronaldo, Zidane, Raúl, Figo, entre otras estrellas
    AFP
    Gol Caracol

    "Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos; conseguimos una hazaña"

    Considerado como el mejor club del mundo en la historia, pocos han tenido el privilegio de jugar o dirigir al Real Madrid y así habla un extécnico sobre su experiencia.

  • 312822_vicente_del_bosque_220519_afp_e.jpg
    FOTO: AFP
    Gol Caracol

    Vicente del Bosque: "A la cantera hay que mirarla siempre y el Real Madrid siempre se basa en ella"

    El entrenador campeón del Mundial de 2010 con España, Vicente del Bosque, se refirión acerca del campeonato blanco del Mundial de Clubes, haciendo énfasis en su proyección filial a futuro.

  • 280586_vicente_del_bosque_290518_afpe.jpg
    Vicente del Bosque, extécnico de la Selección de España - AFP
    Gol Caracol

    Vicente del Bosque: "España está en el grupo de candidatos para ganar el Mundial Qatar 2022"

    Vicente del Bosque, se refirió a la actualidad de 'la roja' de cara al Mundial Qatar 2022. El estratega afirmó que España tiene condiciones para salir campeón del mundo.

  • Álvaro Morata
    Álvaro Morata (7), jugador de España se lamenta por la eliminación de su selección.
    ANDY RAIN/AFP
    Gol Caracol

    Vicente del Bosque: "España cumplió su misión en la Eurocopa, estamos orgullosos del desempeño"

    El exentrenador de 'la roja' y campeón del mundo, mostró su apoyo por los 'ibéricos' que salieron eliminados de la 'Euro', a manos de Italia.

  • Vicente Del Bosque y Sergio Ramos
    Vicente del Bosque y Sergio Ramos. Foto: Getty Images.
    Gol Caracol

    Vicente Del Bosque: "Espero que el Real Madrid y Sergio Ramos lleguen al mejor acuerdo"

    El exentrenador de la Selección de España y el Real Madrid también analizó el clásico español, que se jugará este fin de semana.

  • 335192_Romelu Lukaku
    Romelu Lukaku. Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Del Bosque y su delantero del momento: “Romelu Lukaku es el ‘9’ más complicado de contener”

    El histórico director técnico español habló de su delantero ideal del presente en el mundo del fútbol.

Lo más visto
El estadio Monumental de River Plate sería la nueva casa de Jhohan Romaña.jpg
El estadio Monumental de River Plate, posible nueva casa de Jhohan Romaña.
Foto: River Plate.
Colombianos en el exterior

Colombiano que quiere River Plate es pedido a gritos por hinchas de Boca Juniors; lo avisaron

Se trata de uno de los futbolistas ‘cafeteros’ más destacados del momento y que curiosamente no ha sido tenido en cuenta para la Selección, pese a su nivel.

Riyad Mahrez, autor del segundo gol de Argelia frente a Sudán
Riyad Mahrez, autor del segundo gol de Argelia frente a Sudán
Foto: AFP
Gol Caracol

Puro tiki-taka en la Copa Africana; dos asistencias de lujo en Argelia vs Sudán

En el partido entre las selecciones de Argelia y Sudán por la fase de grupos de la Copa Africana, se produjeron dos grandes goles de Riyad Mahrez tras pases majestuosos de taco y de tres dedos.

Ousmane Dembélé y Tadej Pogacar.
Ousmane Dembélé y Tadej Pogacar.
afp.
Más Deportes

Ousmane Dembélé y Tadej Pogacar, en la élite; figuran entre los mejores 12 deportistas del 2025

El 2025 está llegando a su fin y a continuación repasamos los nombres de los deportistas que brillaron con títulos y récords. ¡Acá el listado completo!

Nicolás Rodríguez, jugador de Orlando City
Nicolás Rodríguez, jugador de Orlando City
@nicolas_rodriguez_8/Instagram
Fútbol Colombiano

Nacional estaría cerca de talentoso colombiano del Orlando City; faltan detalles

El conjunto ‘verdolaga’ quiere armar una nómina competitiva para pelear en los diferentes frentes en 2026, año en el que tendrá participación en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Julián Millán Nacional vs Atlético Nacional
Julián Millán Nacional vs Atlético Nacional - Foto:
AFP
Colombianos en el exterior

“River Plate nunca fue opción”, mensaje claro a futbolista colombiano que no irá a Argentina

Tras una gran actuación en Copa Libertadores y en el campeonato uruguayo, el futuro de Julián Millán se definió a pesar de rumores que lo ponían en River Plate.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en partido de Benfica, por la Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en partido de Benfica, por la Champions League
AFP
Colombianos en el exterior

"Benfica recibirá por Richard Ríos ofertas de al menos el doble de lo que invirtió"

Un exentrenador de Richard Ríos defendió al colombiano, quien tras un difícil comienzo en el Benfica se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por José Mourinho.

Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich
Foto: AFP
Colombianos en el exterior

La imagen de Luis Díaz que confirma su impacto en Bayern Múnich; ya le pasó en Liverpool

El extremo colombiano, de 28 años, atraviesa un gran momento con la camiseta del Bayern Múnich, equipo que cerró el 2025 como líder absoluto de la Bundesliga.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich
Foto: X/@FCBayern
Colombianos en el exterior

¿Luis Díaz es el mejor fichaje de la temporada en la Bundesliga?; "Era caro, pero ha sido muy bueno"

El colombiano Luis Díaz ha tenido un gran inicio de temporada con el Bayern Múnich y ha generado un fuerte cambio de opinión entre la prensa. ¡De criticado fichaje a estelar en Alemania!

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
AFP
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y un gran comienzo de temporada con el Bayern Múnich; ¿la mejor de su carrera?

El guajiro ha tenido un inicio impresionante en su etapa en el Bayern Múnich, por lo que muchos se preguntan si ha sido mejor que sus anteriores temporadas en Porto y Liverpool. ¡Aquí la respuesta!

Zinednie Zidane vio a su hijo en Copa Africana de Naciones.jpg
Zinednie Zidane, en la Copa Africana de Naciones.
Pantallazo, TV.
Gol Caracol

¿Quién es Luca Zidane, hijo francés de Zinedine Zidane que juega en la Copa Africana?

El astro del fútbol galo apareció en las tribunas del estadio Moulay Hassan, de la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, en pleno miércoles 24 de diciembre de 2025 viendo a su familiar.

