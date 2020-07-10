Gol Caracol Vicente del Bosque
"Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos; conseguimos una hazaña"
Considerado como el mejor club del mundo en la historia, pocos han tenido el privilegio de jugar o dirigir al Real Madrid y así habla un extécnico sobre su experiencia.
Vicente del Bosque: "A la cantera hay que mirarla siempre y el Real Madrid siempre se basa en ella"
El entrenador campeón del Mundial de 2010 con España, Vicente del Bosque, se refirión acerca del campeonato blanco del Mundial de Clubes, haciendo énfasis en su proyección filial a futuro.
Vicente del Bosque: "España está en el grupo de candidatos para ganar el Mundial Qatar 2022"
Vicente del Bosque, se refirió a la actualidad de 'la roja' de cara al Mundial Qatar 2022. El estratega afirmó que España tiene condiciones para salir campeón del mundo.
Vicente del Bosque: "España cumplió su misión en la Eurocopa, estamos orgullosos del desempeño"
El exentrenador de 'la roja' y campeón del mundo, mostró su apoyo por los 'ibéricos' que salieron eliminados de la 'Euro', a manos de Italia.
Vicente Del Bosque: "Espero que el Real Madrid y Sergio Ramos lleguen al mejor acuerdo"
El exentrenador de la Selección de España y el Real Madrid también analizó el clásico español, que se jugará este fin de semana.
Del Bosque y su delantero del momento: “Romelu Lukaku es el ‘9’ más complicado de contener”
El histórico director técnico español habló de su delantero ideal del presente en el mundo del fútbol.