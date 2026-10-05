Rayan Cherki nunca perdona; vea su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

Las figuras de Francia siempre responden y esta vez no fue la excepción. Por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, Rayan Cherki entró y le cambió la cara al equipo. Pidió la pelota, fue el mejor socio de todos y, de paso, fue el encargado de dar vuelta al marcador.

Bélgica estaba ganando, hasta que, al minuto 77', apreció Désiré Doué para igualar el marcador. Lejos de conformarse con ello, los 'galos' fueron por más. Al 81', el futbolista del Manchester City entró el área, nadie lo marcó y definió a la perfección para el 2-1 parcial.

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Vea el gol de Rayan Cherki con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

¡¡LO DIO VUELTA FRANCIA, EN UNA RÁFAGA, DE LA MANO DE SUS CRACKS!! Control de pecho de Olise, gambeta, centro atrás y zurdazo de Cherki, para marcar el 2-1 de la Selección de Zidane ante Bélgica.



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