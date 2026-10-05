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Gol Caracol  / Rayan Cherki nunca perdona; vea su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

Rayan Cherki nunca perdona; vea su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

En un momento complicado, donde las 'papas quemaban' y el equipo de Zinedine Zidane sufría más de la cuenta, Rayan Cherki dijo presente para marcar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Rayan Cherki celebra su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones
Rayan Cherki celebra su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones
AFP

Las figuras de Francia siempre responden y esta vez no fue la excepción. Por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, Rayan Cherki entró y le cambió la cara al equipo. Pidió la pelota, fue el mejor socio de todos y, de paso, fue el encargado de dar vuelta al marcador.

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Bélgica estaba ganando, hasta que, al minuto 77', apreció Désiré Doué para igualar el marcador. Lejos de conformarse con ello, los 'galos' fueron por más. Al 81', el futbolista del Manchester City entró el área, nadie lo marcó y definió a la perfección para el 2-1 parcial.

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