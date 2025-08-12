Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla y un nuevo compañero de lujo en Girona: jugó en Atlético de Madrid y Borussia

Yaser Asprilla y un nuevo compañero de lujo en Girona: jugó en Atlético de Madrid y Borussia

Este martes 12 de agosto, Girona, del colombiano Yaser Asprilla, oficializó el fichaje de un experimentado jugador con pasado en grandes equipos del fútbol europeo.