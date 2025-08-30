Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid, imparable en Liga: 2-1 sobre Mallorca, que tuvo a Johan Mojica unos minutos

Real Madrid, imparable en Liga: 2-1 sobre Mallorca, que tuvo a Johan Mojica unos minutos

Arda Güler y Vinícius Junior fueron los autores de los goles para el Real Madrid, que tiene marcha perfecta en la Liga de España. De otro lado, a Kylian Mbappé le anularon dos tantos.

Arda Güler (15) marcó uno de los goles del Real Madrid contra Mallorca por la Liga de España.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 04:51 p. m.