SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Real Madrid, líder en Liga de España; triunfo 2-0 sobre Villarreal con doblete de Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé se lució en la visita del Real Madrid al Villarreal. Sus goles le valen a los 'merengues' para ponerse en la cima de la tabla antes del Barcelona vs. Real Oviedo.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Kylian Mbappé en Villarreal vs. Real Madrid.
Getty Images.

