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Gol Caracol  / Real Madrid no solo anunció el fichaje de Marc Cucurella; renovó a una figura

Real Madrid no solo anunció el fichaje de Marc Cucurella; renovó a una figura

La nueva era de Florentino Pérez inició con las contrataciones de José Mourinho y Marc Cucurella, sin embargo, el Real Madrid también le extendió el contrato a una ficha clave.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Real Madrid terminó la Liga de España con victoria sobre Athletic Bilbao.
Foto: AFP

El defensa internacional alemán Antonio Rüdiger y el Real Madrid han acordado la ampliación de su contrato con el equipo 'merengue' hasta el 30 de junio de 2027, informó el club español este martes en un comunicado.

Rüdiger, de 33 años, llegó al 'conjunto blanco' en 2022 procedente del Chelsea y firmó por cuatro temporadas, vinculación que se amplía por un curso más después de haber sido uno de los fijos en el centro de la zaga en los esquemas del técnico italiano Carlo Ancelotti y los españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, los entrenadores que ha tenido en este tiempo.

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Ha participado en 182 partidos, en los que ha marcado ocho tantos, tras ser esta última campaña en la que menos ha jugado a causa de una lesión que le impidieron estar a disposición del técnico y que obligaron a retrasar las negociaciones para su renovación que finalmente han llegado a buen puerto.

Con el cuadro 'madridista' ha ganado una Champions League, dos Supercopas de Europa, una Copa Mundial de clubes, una Copa Intercontinental, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Entre tanto, con su antiguo equipo, Chelsea había ganado la FA Cup, así como la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa continental y un Mundial de Clubes. Rüdiger, que se encuentra actualmente disputando con la Selección de Alemania el Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido 83 veces internacional (43 victorias, 20 empates y 20 derrotas).

Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid.
Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid.
Foto: AFP

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As{i mismo, luego de su último encuentro con la Selección de Alemania ante el seleccionado de Curazao donde los alemanes se antepusieron 7-1, el futbolista salió al campo en el minuto 72 en lugar de Jonathan Tah, tras la cual expresó su deseo de trabajar a las órdenes del portugués Jose Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid.

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