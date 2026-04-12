Kylian Mbappé, ausente en los entrenamientos del Real Madrid, tras un corte en su ceja

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por "precaución" después de recibir puntos en su ceja derecha a causa del golpe que recibió durante el partido ante el Girona, según informó el club blanco a través de su página web.

A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero madridista no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.

El delantero sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el Real Madrid enfadado porque el colegiado Arberola Rojas no señaló penalti. Además de ello, el VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada.

Fue la única ausencia junto a los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, que continúan con sus procesos de recuperación. El francés podría reincorporarse nuevamente con su equipo este lunes a los entrenamientos y tendría dos días para prepararse junto al resto del grupo el trascendental encuentro frente al Bayern Múnich.



Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Getty

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Los dirigidos por Álvaro Arbeloa deben remontar el 1-2 del choque de ida si desean mantenerse con vida en una competición. Esto debido a que el torneo de La Liga está prácticamente perdido, ya que el equipo 'merengue' es segundo con 70 puntos, tras empatar ante el Girona y el líder en la competencia es el equipo 'cule' con 79. Quienes ganaron el pasado sábado ante el Espanyol 4-1. Del mismo modo, se suman las pérdidas de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete y de la Supercopa de España, competición que perdió en la final frente al Barcelona.