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Gol Caracol  / Kylian Mbappé, ausente en los entrenamientos del Real Madrid, tras un corte en su ceja

Kylian Mbappé, ausente en los entrenamientos del Real Madrid, tras un corte en su ceja

Luego del más reciente encuentro del equipo 'merengue' en La Liga donde el defensor francés recibió un fuerte golpe, Kylian Mbappé es baja en los entrenamientos de su equipo.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid
AFP

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