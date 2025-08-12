FIFA endurece sanción contra presidente de federación que llamó "gorda" a jugadora; lo pasó por alto

La FIFA inició un procedimiento contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, por supuestamente no acatar la sanción impuesta por seis meses por llamar "gorda" a una jugadora de la selección femenina de fútbol.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, quien había sido inhabilitado por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses", señala el comunicado de la federación internacional fechado la noche del pasado lunes y divulgado este martes.

El procedimiento, agrega, "está relacionado con un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA".

Así, la comisión disciplinaria de la FIFA "proporcionará más información sobre el procedimiento a su debido tiempo".

FIFA, Logo Oficial Foto: AFP

Publicidad

El pasado enero, el Comité de Ética de la FIFA notificó la sanción a Arias "por 6 meses hasta el 14 de julio del 2025, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado" por "el uso indebido del lenguaje" al llamar "gorda" a Marta Cox, una de las jugadoras más destacadas de Panamá.

En concreto, Arias dijo que la mediocampista estaba "fuera de forma" y "gorda", después de que la jugadora de la selección se quejara de la falta de apoyo al fútbol femenino en el país, lo que provocó un gran revuelo obligando al presidente a disculparse con la jugadora.

Publicidad

Marta Cox es una de las jugadoras más populares de la selección de Panamá. Participó en el Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda de 2023 y está entre las convocadas por la seleccionadora española Toña Is para el Mundial de Brasil 2027. Actualmente, juega en el Fenerbahçe de Turquía tras pasar por el Xolos mexicano.

Este nuevo procedimiento disciplinario podría tener consecuencias más severas para Manuel Arias si se confirma que incumplió deliberadamente la sanción impuesta. El caso también reabre el debate sobre el respeto y la equidad en el trato hacia las futbolistas, especialmente en federaciones donde el desarrollo del fútbol femenino aún enfrenta barreras estructurales y culturales. Mientras tanto, Marta Cox continúa consolidándose como referente del balompié panameño en el exterior, siendo símbolo de lucha dentro y fuera de la cancha.