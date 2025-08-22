"Hernán Torres es exigente, es una calidad; pero también ríe y molesta"

Tal y como se venía manejando desde que se dio la salida del profesor David González; este viernes se confirmó que Hernán Torres es el nuevo técnico de Millonarios, que vive un mal momento deportivo y ocupa la última posición de la tabla de la Liga Betplay II del fútbol colombiano. El tolimense vuelve así al club con el que fue campeón en 2012 y en el que dejó una grata imagen y un buen recuerdo entre los aficionados.

En Gol Caracol, hablamos de Torres Oliveros con Darío 'el Chusco' Sierra, quien fue compañero como jugador del exarquero en Independiente Medellín y en el conjunto 'embajador' hizo las veces de asistente técnico en la obtención de la referida estrella.

"Hernán es un amigo, un hermano, un jefe, con Hernán empezamos en Medelllín cuando fuimos jugadores, muy complices, muy allegados. Compartimos habitación mucha veces en la concentración, la amistad siguió y el fútbol nos juntó nuevamente", explicó Sierra en nuestra sección el 'Anecdotario'.

El antioqueño, ahora trabajando con Águilas Doradas, siguió con sus palabras y afirmó que "siempre fuimos competitivos y también ganadores, como pasó en Millonarios, con un grupo de jugadores que fue una familia. En el club todo fue un plus para nosotros".

De Torres se ha dicho que es estricto al máximo y que con ese libreto trabaja junto a sus futbolistas. Sin embargo, 'Chusco' hizo algunas revelaciones y con su estilo directo comentó que "¿qué serio va a ser Hernán?, a él también le gusta la joda, molestar, hacer maldades, cuando se ríe hasta llora, le duele el estomago, es de carcajadas. Le digo que Hernán es una calidad".

Incluso, 'Chusco' Sierra hasta reveló el apodo que le acuñó en los tiempos del DIM. "Yo le decía Preud'homme (Michel) y lo molestaba con eso, igual que los demás del equipo. Había un arquero europeo famoso que se parecía a él".



¿Cuándo debutará Hernán Torres como técnico de Millonarios?

Aunque para el partido Millonarios vs. Junior se anunció que el azul será dirigido por Carlos Giraldo; el próximo martes en la visita de los 'embajadores' al Real Cartagena, por Copa Betplay, se dará el debut oficial de Hernán Torres en la nueva etapa con el tradicional conjunto bogotano.

