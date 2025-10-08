Millonarios y su sentido mensaje de despedida a Miguel Ángel Russo; "gracias eternas campeón"

Millonarios lamentó el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años de edad. Desde cuadro 'embajador' dejaron unas sentidas palabras de despedida para el timonel argentino.

"Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, quien fuera un amigo cercano. Siempre te recordaremos Miguel", expresó el conjunto azul bogotano en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El estratega argentino es uno de los mayores ídolos del equipo bogotano en el siglo XXI por haber conseguido el título del Torneo Clausura de 2017 al vencer en la final del campeonato al mayor rival del club, el Independiente Santa Fe.



Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora.… pic.twitter.com/01lzjEjuvo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

Igualmente Russo se coronó campeón de la Superliga de 2018 al vencer por 1-2 como visitante al Atlético Nacional en el partido de vuelta, jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Justamente en 2017, cuando dirigía al equipo bogotano, Russo fue diagnosticado con un cáncer de próstata y a pesar de ello decidió continuar en el banquillo del conjunto capitalino.

Millonarios publicó un emotivo video de los mejores momentos del argentino con el club, incluyendo imágenes de aficionados que en 2017 llevaron al estadio El Campín de Bogotá pancartas que decían "Fuerza Russo".

"Me dieron mucho amor y esto se cura con amor", dice el entrenador en una de los testimonios publicadas en el video.

Miguel Ángel Russo, exentrenador argentino, en su paso por Millonarios, en el fútbol colombiano AFP

Por esa razón, el club cerró la pieza con un mensaje que reza: "Gracias a ti aprendimos que todo se cura con amor. Vivirás en la historia de Millonarios FC y en los millones de corazones azules".

Clubes internacionales también lo despidieron

Alianza Lima expresó este miércoles "su más sentido pésame" por la muerte del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien tuvo un breve paso al frente del equipo peruano en la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de 2019.

"El club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019", indicó el Alianza en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Agregó un "¡Q.E.P.D. (que en paz descanse) Miguel Ángel Russo!" sobre la imagen de un crespón negro.

El entrenador argentino, quien dirigía actualmente al Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, tras padecer desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga.

Russo se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Como entrenador, también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió al Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca chileno, al Morelia mexicano, al Millonarios colombiano, al paraguayo Cerro Porteño, a l Al Nassr saudí y al Alianza Lima.

Al frente del equipo peruano dirigió diez partidos del Torneo Apertura de 2019, además de cinco encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras lo cual dejó la institución argumentando motivos personales.