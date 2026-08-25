River Plate vs. Santa Fe; en la previa de Copa Sudamerica advierten al técnico 'Chacho' Coudet

Este miércoles, en el partido entre River Plate y Santa Fe, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, hay mucho en juego para el equipo 'millonario', un grande de la zona de la Conmebol y con reconocimiento internacional, al que le exigen estar siempre peleando por títulos en los campeonatos que dispute. Aunque el conjunto de la 'banda roja' empató 0-0 en la siempre temible altura de Bogotá, en la prensa argentina no existe confianza total en los dirigidos por Eduardo 'El Chacho' Coudet y existen interrogantes en el estilo de juego, con futbolistas en un irregular nivel.

Es por eso que en medios como 'TyC Sports' han analizado el presente de River y existe una sentencia para el entrenador Coudet, a quien no le sirve sino eliminar a los 'cardenales' y continuar en carrera en la Sudamericana, en pro de conservar su trabajo, más cuando viene de empatar 2-2 con Vélez Sarsfield, después de haber estado arriba en el marcador por dos tantos.

"La postura de la dirigencia va de la mano con la del Chacho: mientras tenga fuerza, va a seguir en su cargo. El problema es que, ya sin Copa Argentina, lejos en la tabla anual y complicado en el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana adquiere una relevancia suprema. Por eso, la clasificación a cuartos de final es el único escenario que se animan a imaginar en Núñez", se leyó en un apartado de la referida nota.

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Es claro que para River Plate y especialmente para su entrenador el compromiso de este miércoles contra el 'león' es vital, como quiera que no aguantaría una eliminación del torneo continental, en el que el ganador se medirá con Vasco da Gama, de Brasil, en cuartos de final.



"En un ambiente que se ha vuelto algo hostil para Coudet en los últimos partidos, quedar afuera en octavos de final de la Copa Sudamericana sería un golpe demasiado fuerte y dejaría a la relación rota, sin retorno", cerró 'TyC Sports'.

Hora y dónde ver EN VIVO River Plate vs. Santa Fe, en Copa Sudamericana

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El duelo entre argentinos y colombianos se jugará desde las 7:30 de la noche, de este miércoles 26 de agosto, y se podrá ver EN VIVO en DS Sports.