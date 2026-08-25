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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 5

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 5

Este martes, la quinta jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 173 kilómetros entre Costa Dorada y Roquetes. ¡No se la pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 5.
Vuelta a España 2026 - Etapa 5.
AFP.

Después de la batalla de Andorra, el pelotón entrará en España con la quinta etapa de la Vuelta a España 2026, que se disputará entre Falset, capital del Priorat, y Roquetes, en tierras del Ebro, con un recorrido de 173,3 km que debería ser aprovechado por los esprinters para tener un día de lucimiento.

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Una jornada en la provincia de Tarragona propicia para los aventureros que acierten con la escapada buena del día, sobre todo para aquellos que ya estén lejos en la general y tengan el beneplácito de los equipos de los líderes. Los velocistas tendrán una de las pocas ocasiones de la presente edición, y sus escuadras trabajarán para ellos.

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El pelotón no sufrirá los rigores de la montaña, será un día de relax para los favoritos y trascendente para el resto. El primer aliciente del viaje será el esprint intermedio de Tivenys (km 114) y el Puerto de Paüls (3a, 3,5 km al 7 por ciento). Hasta meta 24 km totalmente llanos.

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Saldrá con el reforzado maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar, quien aventaja en la general en 3.21 minutos a su compatriota Primoz Roglic (Red Bull Bora) y en 3.32 al español Enric Mas (Movistar).

Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 5 de la Vuelta a España 2026.
Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 5 de la Vuelta a España 2026

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Fecha: martes 25 de agosto.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

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