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Gol Caracol  / Tenis  / ¿A qué hora juega HOY Roger Federer con Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe en el US Open?

¿A qué hora juega HOY Roger Federer con Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe en el US Open?

Este martes 24 de agosto, después de siete años, el suizo Roger Federer volverá jugar en el US Open, Grand Slam que ganó en cinco ocasiones. ¡No se pierda el partido de 'Su majestad'!

Por: EFE
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Roger Federer, extenista suizo.
Roger Federer, extenista suizo.
Getty Images.

El exastro del tenis Roger Federer dijo el lunes que espera con ilusión el regreso festivo de esta semana al Arthur Ashe Stadium para jugar por primera vez desde su último Abierto de Estados Unidos en 2019.

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La exhibición del martes por la noche, en el marco de la "semana de los aficionados" previa al inicio del torneo, reunirá al suizo con algunos de sus antiguos rivales y otras leyendas del tenis, entre ellos Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

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"Realmente me da una verdadera oportunidad de decir gracias", dijo Federer durante una rueda de prensa celebrada el lunes, en la que también habló sobre el partido de exhibición y sobre su próxima incorporación al Salón Internacional de la Fama del Tenis, prevista para finales de esta semana en Newport.

Los aficionados neoyorquinos nunca tuvieron una despedida formal del ganador de 20 títulos de Grand Slam, como sí ocurrió con figuras como Agassi o Serena Williams.

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Cuando Federer cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov en los cuartos de final del US Open de 2019, su intención era seguir compitiendo al máximo nivel. Sin embargo, las lesiones le impidieron regresar al torneo en 2020 y 2021, antes de poner fin a su carrera en la Laver Cup de septiembre de 2022.

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Aunque desde su retiro ha participado en algunas exhibiciones, explicó que recién este año se alinearon las circunstancias para volver a jugar en Nueva York antes de la ceremonia de Newport.

"Los niños están creciendo", dijo sobre sus cuatro hijos, dos pares de gemelos que ahora tienen 12 y 17 años. "Así que tal vez ellos también puedan disfrutar un poco de ver a su padre jugar".

Federer espera un partido "respetuoso", con un nivel de competitividad moderado y centrado más en la celebración que en el resultado.

"No vamos a jugar al mejor de cinco", dijo. "Espero que sea muy divertido para nosotros y que también lo sea para los aficionados, que puedan vernos de nuevo ahí fuera jugando".

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El ex número uno del mundo también aprovechó para descartar cualquier posibilidad de volver al circuito profesional. Ante la insistencia de los periodistas sobre una eventual invitación especial para competir en el US Open, respondió en repetidas ocasiones que no.

"Simplemente hay demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado", dijo. "Todo bien, ahora solo soy aficionado, simplemente disfruto viendo".

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Hora y dónde ver a Roger Federer en el US Open

Fecha: martes 24 de agosto.
Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Arthur Ashe.
Trasnmisión: Disney - ESPN

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