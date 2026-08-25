José Mourinho y el 'Caso Negreira'; habló del arbitraje antes de Real Madrid vs Real Sociedad

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró que “confía en el arbitraje español” y que “no” piensa que haya ningún árbitro que salga al terreno de juego pensando “que es amigo de Negreria” o que este “le haya hecho un favor años atrás”.

“Confío en el arbitraje español, antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. Si estás haciendo la pregunta para llegar a mi pasado y si yo ahora dudo… A ese nivel no dudo del arbitraje español”, dijo en rueda de prensa.

“No pienso que haya un árbitro en España que piense que es amigo de Negreira o que Negreira le haya hecho un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Aunque hay partidos en los que han tenido influencia en los resultados, como en el del Atlético de Madrid y el Sevilla de la primera jornada; puede pasar”, continuó.

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Referencia a un ‘caso Negreira’ que estalló en febrero de 2023 y cuya investigación reveló que el Barcelona hizo pagos por valor de 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, coincidiendo con la etapa en la que fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).



José Mourinho, entrenador portugués del Benfica, suena para ser el nuevo técnico del Real Madrid AFP

Mourinho volvió a defender a su futbolista, Vinícius Junior, a la vez que aseguró que puede “controlar” sus reacciones a los insultos de la grada, siempre que no sean “racistas” u “homófobos”.

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“La reacción al público, a insultos, sin ser racistas u homófobos, puede controlarlos. Su relación con la grada rival la puede mejorar, pero en el juego con patadas, faltas, penaltis… Toda esta frustración es responsabilidad del juez; me gusta más decir juez que árbitro, porque hablo de justicia”, señaló.

“Yo empiezo el partido y me dan una patada y con la personalidad que tengo… a lo mejor me sacan roja a mí un minuto después -ríe-. Es el juez el que tiene que proteger a todos los jugadores y al juego. Y ahí es muy difícil ayudar a Vinícius”, completó.

Además, el técnico aseguró que los rivales se aplican, en su opinión, con dureza sobre Vinícius porque el árbitro así se lo permite y no quiso compararlo con Lamine Yamal.

“El año pasado no vi cada partido del Real Madrid y del Barça. De forma honesta, no te puedo decir mucho. Puedo decir, porque lo siento así y es obvio, la diferencia, sin hablar de Lamine, hablando de la diferencia general de ‘Vini’ con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, en una espiral, que los adversarios sienten. Y si lo sienten, lo hacen”, comenzó.

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“Es algo muy obvio. Es como los niños pequeños, que van hasta donde tú les permites que vayan. Y los jugadores de fútbol lo mismo. Si puedes machacar a Vini, presionarlo físicamente y con palabras, si la amarilla me llega después de hacer diez faltas, si puedo llegar casi a la agresión… No me gusta”, continuó.

Por otro lado, aunque se mostró contento con la actuación arbitral contra el Espanyol, criticó que no se expulsase a Alex Calatrava 'Cala' por su patada en la espalda sobre Vinícius, en el minuto 3 de partido.

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“Cuando era entrenador del Benfica solo me interesaba en el Benfica, pero, en este caso, yo intento que Vinícius tenga más control emocional, pero si a los tres minutos le dan una patada que es una agresión, aunque no le rompa las cervicales, es expulsión. Desde un punto de vista técnico y tras mirar el partido diversas veces, el árbitro ha estado muy bien, aunque pudo ser segunda amarilla en la segunda parte... El arbitraje me gustó mucho”, dijo.

“La tarjeta roja por agresión a Vinícius entiendo que el árbitro no lo vio y que el cuarto árbitro que está delante no ha querido que una decisión suya fuera fundamental en el partido. El VAR no ha hecho su trabajo muy bien, pero el árbitro me gustó mucho”, completó.

El técnico portugués se mostró confiado, al ser cuestionado por ello, sobre si mantendrá un perfil bajo en sus declaraciones respecto a su primera etapa en el Real Madrid.

"Me siento desde hace años más tranquilo, con más control de mis emociones. Pero no es algo de ahora. Afrontaré situaciones de dificultad o de frustración que van a llegar, porque todavía no hemos perdido. No me gusta la pereza, me gusta la gente que trabaja para el Real Madrid. De momento no he visto pereza, todos lo dan todo. Y todos me protegen de mi lado oscuro -ríe-. Me siento bien así", señaló.

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Tras la rueda de prensa, Mourinho se dirigió, entre risas, al periodista que le formuló la pregunta y que en ella afirmó que hablaba con gente del club: "El día que hablen bien, bien. El día que metan mierda…", aseguró haciendo el gesto de chocar el puño con la palma de la mano, en referencia a que será más duro en sus declaraciones.