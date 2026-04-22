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Gol Caracol  / Robert Lewandowski tiene pinta de marcharse de Barcelona; apareció oferta de grande de Italia

Robert Lewandowski tiene pinta de marcharse de Barcelona; apareció oferta de grande de Italia

Robert Lewandowski es uno de los jugadores a los que se le vence el contrato en Barcelona y las ofertas le llueven en las últimas semanas. Atentos, a la información de última hora que apareció en Europa

Por: AFP
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Robert Lewandowski, delantero del Barcelona.
Robert Lewandowski, delantero del Barcelona.
AFP

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