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Gol Caracol  / Lionel Messi y una fuerte acusación en su contra; "es cómplice de la AFA"

Lionel Messi y una fuerte acusación en su contra; "es cómplice de la AFA"

Abogados en Miami califican a Lionel Messi de 'conspirador', en una demanda millonaria contra la AFA por incumplir el contrato de unos partidos de preparación.

Por: AFP
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Lionel Messi, figura de Argentina.
Lionel Messi, figura de Argentina.
Getty Images.

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