Ronald Araujo: "Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado"

El uruguayo Ronald Araujo, triste protagonista en la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, tras ser expulsado a la media hora de juego, aseguró que el fútbol "que tantas alegrías" le ha dado "ahora" le golpea "con fuerza".

Araujo fue expulsado con roja directa tras una acción con Barcola a la media hora de juego y con 1-0 en el marcador. Esa acción cambió el signo del partido y el equipo azulgrana acabó perdiendo por 1-4 y se despidió de la Liga de Campeones.

"El fútbol que tantas alegrías me ha dado, ahora me golpea con fuerza. Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado, así como los compañeros que lo dieron todo en el campo y a los aficionados que animaron hasta el final. Siento no poderos dar esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre!", dijo en una publicación en instagram.

En la misma red, Lamine Yamal, que protagonizó la acción del 1-0, anotado por Raphinha, publicó: "El fútbol siempre da revancha, volveremos". El joven canterano fue el sustituido por Xavi Hernández cuando se produjo la expulsión de Araujo, lo cual generó críticas entre los aficionados barcelonistas en comentarios en las redes sociales.

El lateral francés Jules Kounde calificó la eliminación como "una decepción inmensa" cuando el Barcelona "lo tenía todo para hacerlo". "Por cierto ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre. Toca recuperar y prepararse para El Clásico de este domingo. Gracias por el apoyo 'culers'", publicó en sus redes sociales.

Futbolistas del Barcelona se lamentan por su derrota contra PSG, en la Champions League AFP

El autor del gol, Raphinha, destacó "el orgullo de la plantilla y el orgullo del club" en esta eliminatoria y finaliza con una expresión en catalán: "Mato i moro per cadascun de vosaltres (Mato y muero por cada uno de vosotros)".

El ariete Robert Lewandowski calificó lo ocurrido como una "noche dolorosa", mientras que Ilkay Gundogan que tras el partido señaló a Araujo al asegurar que en ese tipo de jugadas "tienes que tener claro que llegarás al balón o si no, darle la oportunidad a nuestro portero, porque tantos minutos con diez, te mata", calificó en instagram la noche como "frustante".

"Qué doloroso. Hemos estado en una buena situación después de la ida, pero no ha podido ser. Es complicado perder así. Necesitamos tener la mentalidad para levantarnos, aprender de la derrota e intentarlo de nuevo la próxima temporada", indicó.

Otro de los jugadores titulares que publicaron contenido en las redes sociales fue el centrocampista Pedri. "Volveremos", dijo el canario.