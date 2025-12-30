Samy Merheg ya tiene nuevo equipo luego de salir del Pereira; anuncio oficial en Europa

El delantero Samy Merheg dejó su Colombia natal para embarcarse en el fútbol portugués y este martes fue anunciado como la reciente incorporación del Sporting de Braga que dirige el técnico español Carlos Vicens.

Merheg, de 19 años, firmó con el Braga un contrato de dos temporadas y media y con otras dos opcionales, según informó el equipo del norte de Portugal en un comunicado.

Además, llega al actual quinto clasificado de la Liga portuguesa como jugador libre tras haber rescindido su contrato el pasado mes de octubre con el Deportivo Pereira, debido a los problemas financieros que atravesaba el equipo en el que desarrolló su carrera profesional.



Se trata del regreso de Samy 'El Tanque' Merheg a la Península Ibérica, ya que dio sus primeros pasos en el fútbol en clubes españoles como Marcet, Sant Cugat o Cornellà.

Publicidad

Merheg, aunque nació en Colombia, es internacional con Líbano, país con el que tiene vínculos a través de su padre, el exsenador colombiano de ascendencia libanesa Habib Merheg.

El cuadro portugués informó con bombos y platillos la contratación del delantero. "El SC Braga anuncia que ha llegado a un acuerdo con el delantero colombiano Samy Merheg. El delantero de 19 años llega a nuestro Club con la libertad de fichar por las próximas dos temporadas y media (hasta 2028), con opción a dos temporadas más.

Publicidad

Formado en España (Marcet y Saint Cugat) y en el fútbol colombiano, concretamente en el VyV Mi Nuevo Tolima y el Deportivo Pereira, el nuevo número 11 del SC Braga debutó con tan solo 17 años en la máxima categoría del fútbol sudamericano (2024). En su año de debut con el Deportivo Pereira, disputó 5 partidos y dio una asistencia. En la temporada siguiente (2025), Merheg se consolidó como uno de los máximos goleadores de la liga colombiana, con 8 goles en 29 partidos. Estas cifras le valieron varios premios individuales a lo largo de la temporada y atrajeron la atención de varios clubes de primer nivel del fútbol sudamericano y europeo.

Hijo de padre libanés, Samy Merheg posee doble nacionalidad (colombiana y libanesa) y eligió representar a la selección nacional de Oriente Medio. Con la selección libanesa, el último fichaje del SC Braga cuenta con 11 partidos internacionales y 7 goles. Conocido en Colombia como "El Tanque", Samy Merheg ya lleva varios días trabajando con el primer equipo del SC Braga y a partir del 1 de enero será una opción válida para el técnico Carlos Vicens", fue lo que dijeron 'los arzobispos' en el comunicado del fichaje.