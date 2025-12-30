Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Samy Merheg ya tiene nuevo equipo luego de salir del Pereira; anuncio oficial en Europa

Samy Merheg ya tiene nuevo equipo luego de salir del Pereira; anuncio oficial en Europa

El delantero colombo-libanés, ex del 'matecaña', fue anunciado por un equipo del fútbol europeo que juega la Europa League. Le dieron un contrato por varios años. ¡Descubra los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Samy Merheg, exjugador del Deportivo Pereira
Samy Merheg, exjugador del Deportivo Pereira
@samy.merheg/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad