Santa Fe se embolató, no definió y quedó 0-0 con River Plate, en juego de Copa Sudamericana

Santa Fe no logró hacer respetar la casa este miércoles, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y terminó empatando sin goles con River Plate, que supo aguantar en la cancha de El Campín y además de eso, también contó que los 'cardenales' fueron desatinados a la hora de definir.

El más importante de los de Pablo Repetto en ataque fue el argentino Nahuel Bustos, quien estrelló dos balones en los palos, un remate de media distancia e iniciando la segunda parte del compromiso falló cuando quedó mano a mano con el arquero Beltrán, en la posibilidad más clara de anotar.

Santa Fe tuvo la iniciativa, lo intentó por diferentes vías, aunque careció de esa acción virtuosa para cambiar el rumbo del partido. Por ejemplo, Hugo Rodallega careció de alguna oportunidad de cara al arco rival, por más espíritu de lucha y desgaste atlético que hizo frente a una defensa visitante liderada por Nicolás Otamendi. Mientras tanto, el encopetado River supo aguantar, se tiró atrás, le dejó el balón a su rival y al final, se llevó un punto valioso en la altura de la capital colombiana.

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En los de la 'banda roja' fue titular el colombiano Rafael Santos Borré, quien no alcanzó a marcar diferencia y terminó siendo reemplazado en la etapa complementaria.



Los visitantes tuvieron la primera oportunidad del partido en un tiro libre lanzado de costado por Ángel Correa que cabeceó el central Lautaro Rivero y atajó Weimar Asprilla, ante la sorpresa de la multitud que colmó las tribunas del estadio El Campín de Bogotá.

Ni siquiera el ingreso del volante Thiago Almada, el fichaje más sonado de la temporada en Latinoamérica, le cambió la cara a un equipo que tiene muchas dificultades para crear oportunidades de gol.

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¿Cuándo es River Plate vs. Santa Fe, en la vuelta de Copa Sudamericana?

Después del duelo de la noche de este miércoles en Bogotá, Santa Fe deberá visitar a River Plate, el próximo miércoles 26 de agosto de 2026, en la cancha del estadio Monumental de Buenos Aires. Allá se definirá el clasificado. El compromiso se jugará desde las 7:30 de la noche.