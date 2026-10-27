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Gol Caracol  / Barcelona vs. Real Madrid: denuncian grave situación contra Eduardo Camavinga

Barcelona vs. Real Madrid: denuncian grave situación contra Eduardo Camavinga

El Barcelona y sus ultras en el punto de mira tras un clásico que terminó salpicado por la violencia física y verbal; descubre todo lo que el acta oficial ocultó.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Hinchada del Barcelona
AFP

LaLiga incluyó en su escrito de denuncias por incidentes en la décima jornada insultos en el clásico Barcelona-Real Madrid (1-2) de aficionados de ambos equipos, así como lanzamiento de objetos desde la grada de animación y el golpe que un seguidor local propinó al madridista Camavinga.

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El escrito de LaLiga menciona 17 incidencias en el encuentro, 10 de ellas de aficionados del Barcelona, como insultos al jugador del Real Madrid, Marc Cucurella y al técnico portugués José Mourinho y el lanzamiento de botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper), durante la celebración del segundo gol del Real Madrid, sin que ninguno impactara contra los jugadores visitantes.

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En el texto que remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, LaLiga reseñó que por estos hechos se activó la primera fase del protocolo de actuación por lanzamiento de objetos y el encuentro permaneció detenido durante 1 minuto y 20 segundos, situación reflejada en el acta arbitral.

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También que en ese momento, en el minuto 87, durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, un aficionado local, integrante de la «Grada Gol 1957» y ubicado en el Gol Sud, sectores 23-24, golpeó con una bandera al jugador visitante Camavinga, reprodujo el documento de LaLiga que refirió los insultos que en 7 ocasiones profirieron aficionados del Real Madrid.

Entre otras incidencias de la jornada, la denuncia de LaLiga refleja a su vez insultos a los españoles en los partidos Alavés-Vitoria y Athletic-Getafe, en el que también menciona los dirigidos al agitador Vito Quiles como ocurrió en el Real Sociedad-Levante.

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LaLiga, que solicita desde hace años más competencias para luchar contra la violencia en los estadios, recoge, a través de su plataforma LALIGAVS, los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos para contribuir a ello.

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