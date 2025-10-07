Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

Publicidad
Se juega la tercera y decisiva jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores Femenina 2025 e Independiente Santa Fe buscará seguir en carrera en el certamen de la Conmebol. Las 'leonas' miden fuerzas este miércoles contra las vigentes campeonas: Corinthians.
El Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield, provincia de Buenos Aires, acogerá este vibrante encuentro entre colombianas y brasileñas, mismo en el que las rojas esperan celebrar al final con un triunfo ante las 'timao' que están acostumbradas a figurar en este tipo de certámenes.
Las dirigidas por Omar Ramírez apelarán a cometer los menos errores posibles y ser eficaces en el área rival. Hay que recordar que Santa Fe perdió la final de la edición del 2024 por 2-0 contra Corinthians.
Las 'leonas' suman tres puntos en el grupo A, que precisamente lidera Corinthians con cuatro enteros y una diferencia de gol de +11.
Santa Fe comenzó de gran forma el torneo con una goleada 7-0 sobre Always Ready, pero en la segunda jornada no pudo superar a Independiente del Valle y perdió 1-0. La escuadra ecuatoriana es segunda con cuatro unidades; Always Ready cierra sin puntos.
Día: miércoles 8 de octubre del 2025.
Hora: 6:00 de la tarde, en horario de Colombia.
Jornada: tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores Femenina
Estadio: Estadio Florencio Sola (Banfield).
Transmisión por TV: Pluto TV.
Además en este portal encontrará las mejores jugadas, virales y la crónica del compromiso, para que se agende y no se pierda el juego de las 'leonas'.