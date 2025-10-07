Síguenos en::
Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

Este miércoles, las 'leonas' buscarán seguir en carrera en la Copa Libertadores Femenina frente a las vigentes campeonas, Corinthians. ¡Prográmese y no se pierda este partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2025.
