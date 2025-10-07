Se juega la tercera y decisiva jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores Femenina 2025 e Independiente Santa Fe buscará seguir en carrera en el certamen de la Conmebol. Las 'leonas' miden fuerzas este miércoles contra las vigentes campeonas: Corinthians.

El Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield, provincia de Buenos Aires, acogerá este vibrante encuentro entre colombianas y brasileñas, mismo en el que las rojas esperan celebrar al final con un triunfo ante las 'timao' que están acostumbradas a figurar en este tipo de certámenes.

Las dirigidas por Omar Ramírez apelarán a cometer los menos errores posibles y ser eficaces en el área rival. Hay que recordar que Santa Fe perdió la final de la edición del 2024 por 2-0 contra Corinthians.

Jugadoras de Independiente Santa Fe celebran uno de sus goles en la victoria sobre Always Ready, por Copa Libertadores femenina Twitter Oficial de la Copa Libertadores femenina

¿Cómo es el presente de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2025?

Las 'leonas' suman tres puntos en el grupo A, que precisamente lidera Corinthians con cuatro enteros y una diferencia de gol de +11.

Santa Fe comenzó de gran forma el torneo con una goleada 7-0 sobre Always Ready, pero en la segunda jornada no pudo superar a Independiente del Valle y perdió 1-0. La escuadra ecuatoriana es segunda con cuatro unidades; Always Ready cierra sin puntos.



¿Qué le sirve a las 'leonas' para avanzar a la siguiente fase?

Si le gana a Corinthians clasifica directamente.

Si empata, necesitaría que Always Ready derrote a Independiente del Valle.

Si pierde, queda eliminado.



Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Libertadores Femenina

Día: miércoles 8 de octubre del 2025.

Hora: 6:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Jornada: tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Estadio: Estadio Florencio Sola (Banfield).

Transmisión por TV: Pluto TV.

Además en este portal encontrará las mejores jugadas, virales y la crónica del compromiso, para que se agende y no se pierda el juego de las 'leonas'.