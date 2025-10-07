Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en el Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 continúa este miércoles con los enfrentamientos de los octavos de final y uno de esos duelos es el que protagonizarán la Selección Colombia Sub-20 vs. Sudáfrica. El Estadio Fiscal de Talca acogerá este compromiso entre 'cafeteros' y los 'bafana bafana'; lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La 'tricolor' llega a este encuentro con el combinado sudafricano al haber culminado en el primer lugar del grupo F, mientras que su rival de turno fue segundo en la zona E por detrás de Estados Unidos.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 Foto: FCF

Opiniones de los protagonistas

Creo que va a ser un partido muy físico, eso lo tenemos muy claro y nosotros vamos a salir a competir para ganar el partido. El equipo solo ha recibido un gol, defendemos todos y a seguir trabajando para que el arco se mantenga así; que solo quede una anotación de saldo negativo", esas fueron las declaraciones de Carlos Sarabia, uno de los integrantes de la 'amarilla' Sub-20 de Colombia en la antesala del compromiso de este miércoles.



Por su parte, el técnico César Torres indicó que este compromiso Colombia Sub-20 debe ejecutar todas sus cualidades en el césped de juego del Estadio Fiscal de Talca.

“Lo principal y lo primordial es nuestra idea de juego. Lo que queremos hacer es buscar superioridades desde el inicio del juego e intentar mantener el control del balón con posesiones, con circulaciones fluidas y metiendo la pelota al área rival para buscar definir. Respetamos a Sudáfrica, pero vamos a salir a buscar el partido (…) No me pasa por la cabeza, que este sea el último partido, venimos a jugar siete partidos", precisó el timonel del seleccionado colombiano.

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Sudáfrica por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2025. Fotos: AFP

Selección Colombia vs. Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20; dónde verlo EN VIVO por TV y GRATIS

Día: miércoles 8 de octubre del 2025

Hora: 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.

Partido: octavos de final del Mundial Sub-20 2025.

Transmisión por TV y ONLINE: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com