Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en el Mundial Sub-20

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Sudáfrica por un cupo a los cuartos de final del Mundial Sub-20. Este miércoles EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Sudáfrica por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2025.
