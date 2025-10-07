James Rodríguez y un susto en el entrenamiento de Selección Colombia; se dio atención médica

La Selección Colombia trabaja en Texas de cara a lo que serán los compromisos de preparación contra México y Canadá en la doble fecha FIFA de octubre. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron este martes una nueva sesión de entrenamiento, misma en la que James Rodríguez preocupó a todos por un pisotón.

Un grupo de futbolistas de la 'tricolor', incluido Rodríguez Rubio, participaban de un rondo, pero en ese intento por quedarse con el balón, Jefferson Lerma terminó por propinarle un duro pisotón accidental al número '10'.

A continuación, James David comenzó a quejarse de dolor, levantando el pie izquierdo afectado y terminó sentado en el césped de la cancha de entrenamiento revisándose constantemente. Lerma, al verlo en el suelo, se le acercó y le tocó la espalda, como disculpándose por la dura falta que le había cometido minutos antes.



Rafael Santos Borré también se acercó al actual jugador del León mexicano, consultándole cómo estaba. Todo esto se desarrolló mientras el cuerpo médico de la Selección Colombia llegó hasta donde estaba el exReal Madrid y Bayern Múnich para atenderlo. James se mostró bastante adolorido.

¿Cuándo juega la Selección Colombia vs. México y dónde verlo EN VIVO por TV?

Recordemos que la Selección Colombia primero enfrentará a México este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, a partir de las 8:00 de la noche, en horario de nuestro país. Y tras concluir este reto contra los 'aztecas' alistará motores para el duelo contra Canadá del martes 14 del mismo mes. Ambos compromisos de fogueo los podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

Estos partidos de fogueo le permitirán al combinado de nuestro país llegar en buena forma a la cita orbital del próximo año, precisamente mide fuerzas contra dos de los seleccionados anfitriones.

"Desde que llegamos hemos estado pensando en el Mundial, desde el primer momento eso fue, algo que lo ratifica todo el trabajo. Bueno, ahora se prepara el camino de la mejor manera y la idea es llegar bien al Mundial 2026", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, en charla exclusiva con Gol Caracol.