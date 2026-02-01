¿Se inspiró en René Higuita? Golazo de escorpión en Tottenham vs. Manchester City

El duelo de titanes entre el Manchester City y el Tottenham en la jornada 24 de la Premier League cumplió con las expectativas, sellando un vibrante 2-2 gracias a una definición para el recuerdo de Dominic Solanke. El delantero inglés se vistió de héroe este domingo para arrebatarle los tres puntos al equipo de Pep Guardiola con un recurso técnico de alta calidad.

La jugada se gestó por la banda derecha, donde Conor Gallagher envió un centro preciso al corazón del área. Con una marca encima y poco ángulo de maniobra, Solanke sorprendió a todos al conectar el balón con un 'escorpón', recordando los tiempos de René Higuita. El remate tomó una parábola inesperada que sobrevoló a Gianluigi Donnarumma y aunque el arquero italiano alcanzó a rozar el esférico en su estirada, la trayectoria fue inalcanzable y el balón terminó en el fondo de la red.

Ese empate agónico no solo premió la insistencia de los 'spurs' tras ir perdiendo 2-0, sino que dejó una de las imágenes de la temporada por la estética del remate de Solanke, quien puso a celebrar a su hinchada con su golazo.



Vea el video del gol de escorpión de Dominic Solanke: