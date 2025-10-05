La Selección Colombia Sub-20 continúa su camino con paso firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Este domingo, por la tercera jornada del grupo F, el equipo dirigido por César Torres empató 1-1 frente a Nigeria en el Estadio Fiscal de Talca. El resultado no solo selló la clasificación a los octavos de final, sino que también le permitió quedarse con el primer lugar de su zona.

Con este empate, la ‘tricolor’ llegó a cinco puntos, los mismos que Noruega, pero se quedó con el liderato gracias al criterio de desempate por tarjetas amarillas, mostrando un mejor comportamiento disciplinario que los europeos. Nigeria, en tanto, finalizó tercera con cuatro unidades y también avanzó a la siguiente ronda.

“Con grandes partidos a nosotros los colombianos nos cuesta”

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 FCF

Tras el compromiso en Talca, el entrenador César Torres habló en zona mixta y entregó un balance autocrítico, aunque dejó en claro que confía en el potencial de su equipo.

“Uno, no definimos; dos, perdimos la pelota. Ellos nos emparejaron y nos igualaron en todo el campo, se impusieron en algunos duelos. Jordan (García) tuvo una gran actuación, hoy le tocó trabajar y respondió bien. Para ganar y competir todos tenemos que ser laboriosos, y este equipo debe ir creciendo de esa manera. Con grandes partidos y goleadas a los colombianos nos suele costar; apretados, vamos mucho mejor”, señaló el estratega.

Torres también valoró el esfuerzo del plantel y el liderato conseguido: “queríamos ser primeros, queríamos buscarlo y lo intentamos hasta el final. Al final se definió por una amarilla, pero antes de eso hicimos cinco puntos. Nadie puede negar que fuimos a buscar el partido. Es un gran cierre de grupo porque ellos también salieron a competir (...) en la Selección Colombia Sub-20 lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”.

Respecto al próximo desafío frente a Sudáfrica en los octavos de final, el técnico fue claro en su mensaje: "este equipo no está confiado, ellos quieren ganar, ellos quieren tener un partido como el primer tiempo con definición y no lo hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que va a llegar (…) Sudáfrica es un equipo potente, son rápidos por las bandas, va a ser un partido muy lindo”.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?

Por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, el combinado ‘cafetero’ volverá a tener acción este miércoles 8 de octubre, cuando se mida con Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, donde el balón comenzará a rodar desde las 2:30 p. m. (hora colombiana).