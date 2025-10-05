Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En la Selección Colombia Sub-20 lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol"

"En la Selección Colombia Sub-20 lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol"

Centrados y con la mira puesta en Sudáfrica, la Selección Colombia Sub-20 seguirá trabajando fuertemente para trascender aún más en el Mundial 2025 de Chile. "El equipo no está confiado", dijo César Torres.

Por: Javier García
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20.
César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad