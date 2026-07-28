Tremendo susto en FC Barcelona; "sufrió arritmia y no viaja para duelo contra Birmingham"

En el FC Barcelona están preparando detalles para lo que será una nueva temporada y por eso están disposición del director técnico Hansi Flick para lo que serán algunos duelos de fogueo tanto en Inglaterra como en España. Los 'culés' tienen programado para este viernes 31 de julio, un encuentro frente a Birmingham, en territorio inglés. Sin embargo, un imprevisto de última hora 'sacó' del viaje a un miembro del equipo catalán.

Se trata de Joan Laporta, presidente del club, que fue reelegido recientemente por los socios. El directivo presentó un delicado estado de salud que encendió las alarmas, pero que por fortuna no pasó a mayores y ya está bajo control. El portal 'As' confirmó que tenía previsto viajar el mismo día del encuentro, no obstante, se canceló y deberá guardar reposo.

Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, en medio de una sesión de entrenamiento del equipo AFP

Horas más tarde, el mismo Laporta se pronunció con un comunicado para aclarar todo y 'calmar las aguas'.



“¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!! Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático. Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia. También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia", se lee en la misiva del dirigente.