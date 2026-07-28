Gustavo Puerta y su buen Mundial "condicionan todo" en Racing de Santander; de incógnito a estrella

Gustavo Puerta fue una de las grandes sorpresas de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista tuvo un gran rendimiento, se convirtió en uno de los jugadores revelación del torneo y apareció en la lista de los mejores futbolistas jóvenes del campeonato.

Ahora, mientras disfruta de sus vacaciones, el 'cafetero' sigue siendo protagonista fuera de las canchas. Su futuro todavía está en el aire: no se sabe si será transferido a otro equipo o si continuará en el Racing de Santander. Por eso, la prensa española sigue muy pendiente de lo que pueda pasar con él.

"Yo creo que ahora mismo, Gustavo Puerta condiciona no solo el centro del campo sino la hoja de ruta de la dirección deportiva, el presupuesto, todo, absolutamente todo, ahora mismo el mercado sabe que Racing va a cobrar dinero porque va a vender, y entonces cuando llaman a la puerta a Racing le esperan de otra manera, ahora mismo una venta de Gustavo Puerta está condicionando absolutamente todo y sería difícil que se quedara, pero aunque se quede, le va a condicionar todo el mercado de fichajes a Racing y mucho más", dijo el periodista Marcos Menocal en 'Tiro al arco FM'.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander. Foto: Getty Imágenes

Gustavo Puerta revelación del Mundial 2026

El futbolista de apenas 23 años disputó su primer Mundial de mayores, tras ser figura años atrás con el seleccionado Sub-20 en el Sudamericano y el Mundial de la categoría, y a partir de ahí, sus buenas presentaciones en varios clubes europeos y por último en Racing, le ayudaron a ganarse un puesto en la lista definitiva de Néstor Lorenzo, al punto de arrebatarle la titularidad a Richard Ríos.



Se convirtió en revelación de la Copa del Mundo, tras ser titular en los cinco compromisos de los dirigidos por Néstor Lorenzo (tres juegos de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final) con un total de 11 disparos fuera del área, solo superado en el torneo por Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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Entre tanto, uno de los equipos interesados en el volante es Bolonia, donde milita su compatriota Jhon Lucumi. La prensa italiano aseguró hace algunos días que el club ofertó 15 millones de euros, pero Racing solo lo dejaría partir por mínimo 20 millones, cinco más, debido al estupendo Mundial que logró y se valorizó. Por ahora, el jugador no se ha pronunciado y está expectante de lo que suceda .