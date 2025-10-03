Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "A la Selección Colombia Sub-20 le faltó 'gaminería' frente a Noruega, que fue un equipo muy sano"

"A la Selección Colombia Sub-20 le faltó 'gaminería' frente a Noruega, que fue un equipo muy sano"

En el programa 'Jugada Maestra', de DITU, le dieron un vistazo a la Selección Colombia Sub-20, que acumula 4 puntos en el Mundial de Chile y ahora se alista para enfrentar a Nigeria, este domingo 5 de octubre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
La formación titular de la Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial 2025.
La formación titular de la Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad