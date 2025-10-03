"A la Selección Colombia Sub-20 le faltó 'gaminería' frente a Noruega, que fue un equipo muy sano"

La Selección Colombia Sub-20 se encuentra actualmente disputando el Mundial de Chile 2025, hasta ahora y luego de dos salidas logrando acumular 4 puntos hasta el momento. Este puntaje es producto de dos encuentros jugados: un triunfo sobre Arabia Saudita (1-0) y un empate frente a Noruega (0-0)

El empate 0 a 0 contra la selección de Noruega generó análisis y críticas sobre el rendimiento del equipo colombiano. El profesor Nelson Gallego, en el programa Jugada Maestra de Ditu de la plataforma Caracol Televisión, señaló que el equipo nacional mostró una carencia crucial: le faltó "gaminería".

Gallego argumentó que Colombia fue "muy respetuoso" con sus oponentes. A su juicio, los jugadores dirigidos por el profesor César Torres debieron haber intentado jugadas más atrevidas y de barrio, como "meter un túnel" o "hacer una pared," acciones que, según él, hubieran podido mejorar el resultado.

Esta falta de agresividad se dio a pesar de que los rivales noruegos parecían ser "sanos y nobles". Gallego observó que Colombia solo se percató de que los rivales se habían replegado defensivamente, cuando restaban únicamente 25 minutos del segundo tiempo, momento en el cual ya no pudieron hacer nada para cambiar la dinámica del compromiso, ni vulnerar el arco rival pese a las aproximaciones.

Acción de juego entre la Selección Colombia Sub-20 vs Noruega en el Mundial de Chile 2025.

"Les faltó a los jugadores de nuestro país hablar y decir: 'estos están muy sanos, son buenos, qué tal si hacemos algo diferente. Esas cosas harían que de golpe el resultado fuera mejor. Creo que Colombia fue muy respetuoso, nos dimos cuenta que los rivales eran sanos y nobles solamente en el segundo tiempo", agregó el referido panelista.

Mientras tanto, Javier Castell también opinó al respecto y apuntó que "uno veía a los noruegos grandes, altos, pero realmente con cierta inocencia a la hora de la viveza, de saber poner el brazo, inocentes, muy sanos para jugar al futbol, muy académicos, no creo que hayan jugado bola e trapo en la calle, sin embargo, le achicaron mucho los espacios, estaban muy juntos, entonces eso dificultó a Colombia".