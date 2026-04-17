"A la Selección Colombia vamos con la intención de marcar los goles posibles, nadie quiere fallar"

Jhon Córdoba recibió en las últimas horas un gran reconocimiento por parte del Krasnodar, al ser el futbolista con más goles y asistencias en la historia del club ruso. El delantero chocoano fue uno de los invitados este viernes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y no sólo se refirió a este logro obtenido, sino que también que tuvo palabras para el tema Selección Colombia.

El oriundo de Istmina no para de inflar las redes contrarias en la Premier League de Rusia, y muchos se cuestionan el por qué no traslada esas anotaciones cuando juega con la 'tricolor'. Córdoba sostuvo que él como delantero "siempre va con la misma intención de marcar todos los goles posible" con la amarilla.

Jhon Córdoba, nuevo goleador histórico del Krasnodar FC. Foto: X de @FCKrasnodar.

Acá las declaraciones de Jhon Córdoba:

- ¿A qué se debe este balón de oro que le entregó el Krasnodar?



"Es de la historia del club porque soy el jugador con más goles y más asistencias, en total son 77 goles y 33 asistencias. Ese balón es normal, imagínense a mí con un balón de oro en la casa, mejor que no, la desocupan (risas)".

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- Su buen presente en el fútbol de Rusia

"La verdad que en estos cuatro años y medio vengo trabajando con compañeros que nos conocemos, pues ahora estamos en un sistema que el que meta el gol, es bienvenido, porque estamos peleando la liga; aparte, el equipo se basa mucho en jugar para mí, porque soy el '9' centro con un toque; el fuerte mío es aguantar el balón y luego buscar el remate; marcamos muchos goles así".

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia AFP

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- ¿Como trasladar esos goles a la Selección Colombia?

"Nosotros desde el momento uno en que salimos de los clubes a la Selección Colombia vamos con la misma intención de marcar todos los goles posibles, ya que en algún momento se presenten fallos o no entre el balón, pues son cosas del fútbol, no sólo nos pasa nosotros, les pasa a muchos. Lastimosamente nadie quiere fallar y hemos tenido fallos y hemos tratado de corregirlos. Yo creo que todos nos estamos preparando para esto, si tenemos la oportunidad de estar en el Mundial con la Selección fallar lo menos posible, es normal que se falle, somos humanos y tenemos derecho a fallar, pero sí tratar lo menos posible donde va a marcar la diferencia".

- La competencia en Selección Colombia con Luis Javier Suárez

"La competencia es buena, la verdad que tener un compañero de ese nivel, 'Lucho', todos, 'Rafa'; es buena, porque es una competencia sana y todos sabemos que cada uno tiene condiciones para jugar. A uno como delantero, tener a compañeros de ese nivel lo motiva a una para no relajarse".

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- El fútbol ruso

"El nivel del fútbol ruso está crecimiento, a pesar de lo que ha pasado aquí. Es una pena que no podamos competir en competiciones europeas, se habla de que se va a solucionar. No hablo ruso, pero cuando hablas inglés te concentras en lo otro, pero sí es importante aprender para entenderse con los compañeros. Acá hay mucho sudamericano y hablamos en español en la cancha. El DT del equipo es ruso y nos habla en inglés".