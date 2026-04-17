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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "A la Selección Colombia vamos con la intención de marcar los goles posibles, nadie quiere fallar"

"A la Selección Colombia vamos con la intención de marcar los goles posibles, nadie quiere fallar"

Esas fueron las palabras de Jhon Córdoba en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. El delantero habló de su presente en el fútbol de Rusia con Krasnodar y también tocó el tema de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Jhon Córdoba y Luis Díaz en un partido con la Selección Colombia.
Jhon Córdoba y Luis Díaz en un partido con la Selección Colombia.
AFP

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