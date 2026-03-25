"Luis Díaz es un jugador cinco estrellas; llevará lejos a la Selección Colombia en el Mundial"

"Luis Díaz es el hombre que hace todo bien", con esas palabras, Víctor Hugo Montaño describió el presente del guajiro. Y es que, en la actual temporada, registra 22 goles y 18 asistencias con el Bayern Múnich, siendo pieza clave en el frente de ataque, donde ha formado uno de los mejores tridentes, junto con Harry Kane y Michael Olise. Pero no fue lo único y los elogios siguieron.

"Los extremos de la actualidad deberían fijarse en lo que 'Lucho' hace porque puede jugar en los tres frentes de ataque, por derecha, en el centro y por el costado izquierdo. Ahora, por la banda izquierda es donde más impacto tiene. No me cabe duda de que es el mejor jugador colombiano en este momento por su altísimo nivel", añadió en una entrevista exclusiva con Gol Caracol.

Víctor Hugo Montaño, exjugador de la Selección Colombia, quien jugó más de 10 años en Europa y fue delantero, habló como un conocedor de la posición y, por eso, no se guardó nada al momento de destacar las cualidades de Luis Díaz. "Es el mejor extremo del mundo y hay que aprovecharlo. Cuando uno lo ve dentro del campo de juego, es un futbolista cinco estrellas", puntualizó.

"Tenemos que 'sacarle el jugo' a esa chispa que muestra en la cancha, su alegría y la manera como se desenvuelve. Es un líder muy positivo. Espero que llegue en buen nivel al Mundial, ya que es nuestro abanderado. Tenemos que cuidarlo y darle cariño. De la mano de 'Lucho', que es diferente, tenemos cómo llegar lejos en la copa del mundo porque jugadores como él se ven pocos", sentenció.



La ilusión está intacta de cara a la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. En fase de grupos, la Selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Eso sí, antes de ello, jugará con Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, en la doble fecha FIFA.

Néstor Lorenzo da indicaciones a Luis Díaz en un partido de la Selección Colombia AFP

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"La Selección Colombia viene de un cambio, con jugadores nuevos, que le están inyectando y aportando un toque amateur y de barrio. Los jugadores tienen hambre de triunfo. Eso sí, se apoyan en una base con hombres de experiencia, que han jugado Mundiales y Copas América", expresó Víctor Hugo Montaño, que dio su punto de vista sobre la importancia de jugar con esas escuadras.

"Hay algo que históricamente pasa y es que Colombia tiene la tendencia de que cuando se enfrenta a equipos duros, sale adelante y saca a relucir todo su talento. Lo clave también es que, en este combinado, los futbolistas juegan afuera, en clubes del exterior, diferente al fútbol nacional, tienen otra mentalidad y eso genera una mezcla especial para afrontar esa clase de retos", sentenció.