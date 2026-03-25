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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz es un jugador cinco estrellas; llevará lejos a la Selección Colombia en el Mundial"
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"Luis Díaz es un jugador cinco estrellas; llevará lejos a la Selección Colombia en el Mundial"

En el marco de la doble fecha FIFA de marzo, donde la 'tricolor' juega con Croacia y Francia, Luis Díaz recibió toda clase de elogios, resaltando sus cualidades.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un partido preparatorio al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un partido preparatorio al Mundial 2026
AFP

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