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Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka, EN VIVO: hora y dónde por TV la final del Miami Open

Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka, EN VIVO: hora y dónde por TV la final del Miami Open

Este domingo, el italiano Jannik Sinner y el checo Jiri Lehecka se enfrentarán en la final del Miami Open. ¡No se pierda este partidazo!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka.
Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka.
Getty Images.

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