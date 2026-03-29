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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón

Este domingo, la séptima jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al australiano Brady Gilmore, quien se impuso al esprint en Barcelona.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés.
Jonas Vingegaard, ciclista danés.
Getty Images.

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