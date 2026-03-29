Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón

Este domingo, la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026 se llevó a cabo en Barcelona con un circuito de 95 kilómetros que tuvo hasta siete pasos por el mítico Alt del Castell de Montjuïc. El ganador fue Brady Gilmore (NSN Cycling Team) mientras que Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no pasó problemas y se coronó campeón de la carrera.

El bicampeón del Tour de Francia, vencedor de las dos etapas de montaña de la ronda catalana, mantuvo sin sobresaltos el maillot de líder en una última jornada en la que el ciclista del equipo del exfutbolista Andrés Iniesta fue el más rápido por delante del francés Dorion Godon (Ineos Grenadiers) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo y tercero, respectivamente.

El pelotón tomó la salida en Barcelona y en apenas siete kilómetros se dio el primer ataque, que terminó convirtiendose en la fuga. Einer Rubio (Movistar Team), Brandon McNulty (UAE Emirates), Magnus Cort (UnoX Procycling), Darren Rafferty (EF Eduaction-EasyPost) y Liam Slock (Lotto Intermaché) se pusieron por delante y sacaron una renta de hasta 1:27.

El colombiano Rubio se mostró muy activo y cruzó brilló en el primer ascenso al Alt del Castell de Montjuïc y en el tercer esprint, el cual se tomó como referencia en el segundo paso por la meta.



En el pelotón aceleraron para darles cacería y lograron su cometido a 37 km. De ahí en adelante se formó una batalla campal. El que más intenciones tuvo fue Remco Evenepoel, pero nunca pudo desprenderse y Vingegaard siempre estuvo atento. Otros corredores favoritos tampoco se quedaron atrás y se le midieron al reto. Luca Vergallito, Florian Lipowitz, Ben O'Connor, Enric Mas y Luis Aparicio metieron arranconazos sin mayor éxito.

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El lote llegó compacto y el que sorprendió fue Gilmore, quien no estaba entre los candidatos, pero ganó con buen pico de velocidad.

Brady Gilmore, ganador de la etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 7

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 25h 56' 36''

2. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 1' 22''

3. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 30''

4. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) - a 1' 43''

5. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 17''

6. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 17''

7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 4' 11''

8. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - a 5' 20''

9. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) - a 5' 25''

10. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 36''