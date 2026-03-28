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Gol Caracol  / Bélgica humilló 5-2 a Estados Unidos, a menos de tres meses del Mundial 2026

Bélgica humilló 5-2 a Estados Unidos, a menos de tres meses del Mundial 2026

Este sábado, Bélgica venció a Estados Unidos, en Atlanta, en juego de preparación de cara a la Copa Mundo. Hay preocupación en el país norteamericano.

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Estados Unidos vs. Bélgica.
Estados Unidos vs. Bélgica.
Getty Images.

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