"Grosería de arbitraje"; crece la polémica, tras triunfo 2-1 de Junior sobre América

Junior de Barranquilla y América de Cali cerraron la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026 y protagonizaron un partidazo con goles, buen fútbol y polémicas. En el estadio Romelio Martínez, la victoria fue para el 'tiburón', por 2-1, con goles de Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez, mientras que Yeison Guzmán se reportó para los 'escarlatas'. Justamente, las dos anotaciones del local dieron de qué hablar.

Respecto al primer penalti, 'El VAR Central' se pronunció y afirmó que "PARA MÍ, ES PENAL: aquí ningún desvío previo lo iba a salvar a Omar Bertel. Los brazos están totalmente abiertos desde un primer momento. Llegó con los dos brazos arriba prácticamente, asumiendo un riesgo en todo momento". Sin embargo, dicha opinión no fue compartida por Wilmer Barahona, exárbitro del fútbol colombiano.

"El jugador Bertel tiene el brazo en posición natural, un jugador para disputar, correr o trasladarse debe mover sus brazos por equilibrio y velocidad. La ley dice que no puede tener el brazo a la altura del hombro o mas arriba", comentó. Dicho posteo en redes sociales fue compartido por Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, y, de paso, se pronunció en su cuenta oficial de 'X'.

"Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fue penal, el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano", sentenció el directivo. Y es que el tanto del triunfo fue al 90+12'.



Sobre dicha situación, 'El VAR Central' también dio su punto de vista. "ES PENAL: Imprudencia de Mosquera, quien va a chocar a Paiva por la espalda, es un contacto ilícito que sanciona correctamente el árbitro Trujillo como penalti a favor del local. Y sobre el tema del tiempo y que se haya jugado hasta el 12'. Recuerden que el árbitro puede añadir sobre la adición si se pierde tiempo", dijo.

Junior de Barranquilla venció 2-1 a América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter de América de Cali

Ahora, la otra jugada de la que habla Tulio Gómez fue una infracción que se había sancionado también como penalti, al minuto 87, pero que fue afuera. "El VAR Never Manjarrez salvó a Ferney Trujillo quien había dado penal a favor de Junior, cuando el contacto sobre Paiva se había dado afuera. No es ocasión manifiesta por la dirección y también por el hecho de que hay otro defensor", sentenció.