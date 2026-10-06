Acá el resumen de Selección Colombia 2-0 Perú; goles, mejores jugadas y expulsiones

La Selección Colombia levantó cabeza este martes al vencer 2-0 con goles del lateral Samuel Velásquez y del centrocampista Daniel Arcila a Perú, que se hundió en la incertidumbre tras esta fecha FIFA en la que no solo perdió sino que no encuentra claridad.

En un amistoso disputado en el Nu Stadium de la ciudad estadounidense de Miami, los cafeteros mejoraron la imagen que habían dejado en los juegos anteriores y superaron a un rival con muchos problemas que hoy dejó preocupados a sus aficionados.

Publicidad

La Bicolor se replegó y trató de hacer daño al contragolpe. La primera oportunidad la creó por el costado izquierdo el atacante Adrián Ugarriza, del Kiryat Shmona israelí, quien mandó un centro que remató Piero Magallanes, un disparo que pasó rozando el palo derecho de Kevin Mier al minuto 12.

Publicidad

El equipo que dirige el brasileño Mano Menezes se replegó bien y neutralizó el ataque de Colombia, que apenas pudo crear su primera oportunidad al minuto 39 en una buena jugada por la izquierda del extremo Carlos Andrés Gómez que terminó con un remate en el área de Yaser Asprilla, despejado por sus rivales.



El atacante del Girona siguió siendo clave y filtró un pase para Luis Suárez, que en el mano a mano con el experimentado Pedro Gallese lanzó un remate que salió por un costado de la portería peruana.

En el segundo tiempo, el creativo Juan Manuel Rengifo debutó con la camiseta colombiana y le cambió la cara al conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, pues el equipo mantuvo el dominio y empezó a ser más profundo.

Publicidad

El primer gol llegó al 57 en una buena jugada de Gómez, que mandó un centro venenoso que despejó Gallese primero y luego Jesús Pretell y en el rebote el lateral Velásquez, sin pensarlo mucho, sacó un potente remate de zurda imposible de atajar para el guardameta peruano.

El partido se hizo más difícil para la Bicolor al 65 cuando el central Miguel Araújo, que llevaba apenas dos minutos en cancha, perdió un balón en terreno propio con el atacante colombiano Camilo Durán y lo derribó antes de que entrara al área, por lo que fue expulsado por el árbitro estadounidense Rubiel Vásquez.

Juan Manuel Rengifo, en el partido entre Selección Colombia y Perú, en partido preparatorio Getty Images

Publicidad

Tras esa jugada, los peruanos jugaron mucho más atrás y el balón le llegó muy poco a los atacantes Gianluca Lapadula y André Carrillo, que quedaron aislados e incluso tuvieron que ponerse el overol para ayudar en defensa.

En ese contexto, Colombia tuvo más oportunidades para ampliar la ventaja con remates del goleador Kevin Viveros, Durán y Richard Ríos, que fueron atajados por Gallese o que pasaron desviados.

Publicidad

Al final, los cafeteros lograron ampliar al 92 en una buena jugada en la que Arcila recibió en el borde del área y sacó un potente remate que esta vez no pudo detener Gallese.

Los colombianos dejaron una mejor imagen que en los dos partidos anteriores, de los cuales empataron uno con México y perdieron otro con Paraguay.

Publicidad

Perú, por su parte, culminó esta fecha FIFA con muchas dudas, pues perdió tres partidos (2-0 con Colombia, 2-0 ante Canadá y 4-1 frente a Estados Unidos) e igualó 1-1 con México.