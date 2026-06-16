Así llega Luis Díaz a comandar a la Selección Colombia en Mundial 2026; ilusiona lo hecho en Bayern

Luis Díaz será la gran carta de la Selección Colombia para afrontar el Mundial 2026. A sus 29 años y convertido en uno de los futbolistas más importantes del país, el extremo guajiro llega a su primera cita orbital en uno de los mejores momentos de su carrera, respaldado por una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich y con la responsabilidad de liderar a la ‘tricolor’ en la máxima cita del fútbol.

El atacante colombiano aterrizó en Norteamérica con números que invitan a la ilusión. Durante la temporada 2025/26 fue una de las figuras del club alemán, con el que conquistó la Supercopa de Alemania, la Copa de Alemania y la Bundesliga, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del conjunto bávaro.

Más allá de los títulos, Luis Díaz destacó por su influencia directa en el ataque. A lo largo de la campaña, registró 26 goles y 23 asistencias entre todas las competiciones, cifras que reflejan el impacto que tuvo en uno de los clubes más importantes del mundo. Su velocidad, desequilibrio, capacidad de definición y liderazgo fueron fundamentales para que el Bayern dominara el fútbol alemán.

Ese gran presente en Europa es precisamente el que llena de optimismo a los aficionados colombianos de cara al Mundial. Díaz llegará a la cita orbital como el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y como uno de los jugadores llamados a marcar diferencias en los momentos decisivos.



Con la Selección Colombia también ha tenido actividad durante el 2026. El guajiro acumuló 253 minutos en cancha durante los partidos de preparación frente a Croacia, Francia, Costa Rica y Jordania. En esos compromisos aportó un gol y una asistencia, demostrando que continúa siendo una pieza clave dentro del funcionamiento colectivo del equipo de Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Más allá de los números, Luis Díaz representa el espíritu competitivo de un grupo que sueña con dejar huella en el Mundial 2026. Su experiencia en el fútbol europeo, sumada a la confianza que le brindan los éxitos obtenidos con el Bayern Múnich, lo convierten en uno de los futbolistas más importantes de la convocatoria colombiana.

Ahora, con el balón a punto de rodar para la Selección Colombia en el Mundial de 2026, todas las miradas estarán puestas sobre el nacido en Barrancas. Colombia confía en su talento, en su capacidad para desequilibrar partidos y en ese carácter que lo ha llevado a convertirse en una estrella internacional. Si mantiene el nivel exhibido durante la temporada, Luis Díaz puede ser el hombre que conduzca a la ‘tricolor’ hacia una actuación memorable.