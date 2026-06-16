"Hay con qué creer en la Selección Colombia, debemos aprovechar el buen momento de Luis Díaz"

El día esperado llegó para la Selección Colombia, el del debut en la Copa del Mundo 2026. Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez, Jefferson Lerma, Camilo Vargas y el resto de integrantes del plantel ‘tricolor’ están listos para esa primera batalla, que será este miércoles frente a Uzbekistán, en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan comenzar con pie derecho en el grupo K que lo completan Portugal y República Democrática del Congo, que se enfrentan en la primera jornada, también este miércoles.

Selección Colombia en entrenamiento para el Mundial 2026 AFP

En la previa del estreno de Colombia en el Mundial 2026, en Gol Caracol dialogamos con Farid Díaz, quien fue internacional con el combinado ‘cafetero’ e hizo parte del plantel que estuvo en Rusia 2018.



El oriundo de Agustín Codazzi, municipio del departamento del Cesar, nos generó sus conceptos de la ‘amarilla’ para ese primer duelo frente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México (Azteca), analizó al resto de los rivales de la zona, de Cristiano Ronaldo y ese compromiso frente a las ‘quinas’, y por supuesto, habló del gran presente de Luis Díaz y cómo la Selección Colombia debe aprovechar sus cualidades en el campo de juego para salir victoriosa.

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- ¿Cómo ve a la Selección Colombia para el Mundial 2026?

"Bien, como todo colombiano haciéndole fuerza, esperando que podamos tener un buen inicio y por ende una buena copa".

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- ¿Hay con qué creer en esta Selección Colombia?

"Sí, siempre hay que creer, porque tenemos buenos futbolistas, más allá de que los resultados no se den, siempre hay que creer en la Selección, y pienso que tenemos una muy buena Selección, por líneas estamos muy bien; así que hay que creer nada más".

La Selección Uzbekistán, el primer rival de Colombia en el Mundial 2026. Foto tomada del X de @UzbekistanFA

- ¿Qué tipo de juego podría proponer Uzbekistán, que es dirigida por Fabio Cannavaro, a Colombia?

"Todas las selecciones van a ser difíciles y pienso, que con un estratega italiano (Fabio Cannavaro), va a ser duro, difícil; como todos, van a competir, y nosotros dejando a un lado eso, hay que jugar como siempre; aprovechar los espacios que nos den y buscar sacar la ventaja".

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- ¿Y los otros rivales del grupo K, República Democrática del Congo y Portugal?

"Congo siempre son de gran talla, siempre son jugadores muy competitivos, por eso nuestra raza (los morenos) siempre es competitiva, y pienso que ellos tienen, aparte de eso, tienen una idea de juego marcada, les gusta competir, no dejando de lado, que es hacer nuestro trabajo, aprovechar las opciones que tengamos. Y Portugal, sabemos lo que tiene, que ha venido creciendo, tienen jugadores de buena dinámica, y Cristiano Ronaldo, que para mí, es una leyenda a nivel mundial y los jugadores también tienen que tener referencia sobre eso".

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal AFP

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- ¿Cómo se viven esos instantes previos a un debut en una Copa del Mundo?

"Es complejo porque es la ansiedad, las ganas de salir a comerte el mundo, a tu rival, las ganas de hacer las cosas bien, a sentirse orgulloso de lo que estás representando, que es tu país, y hacer las cosas de la mejor manera".

- ¿Si Colombia queda eliminado en 16vos de final, se consideraría un fracaso?

“Esperemos que no. Daría mucha tristeza, pero para mí el fracaso no existe; el fracaso es mental. En la vida hay dos caminos, te va bien o te va mal, pienso que fracaso como tal no va a ser; Dios llevará si debemos avanzar o no”.

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- Usted que fue lateral, ¿deben mantenerse los habituales titulares o pondría un carrilero diferente dependiendo del rival y el planteamiento?

“Ya es dependiendo el planteamiento y lo que quiera el ‘profe’ (Néstor Lorenzo). Tenemos buenos laterales, y con base en eso, tenemos de donde escoger, el que va a estar, lo va hacer bien; y en ese aspecto, habíamos tenido muchas dificultades, pero hoy en día tenemos muy buenos laterales y podemos suplirlo”.

Johan Mojica; jugador de la Selección Colombia en una acción de juego AFP

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- ¿Qué piensa de los jugadores por banda de Portugal?

"En ese aspecto Portugal es muy fuerte, tiene buen manejo de balón, tienen buena posesión y jugadores muy dinámicos. Nosotros tenemos que fortalecernos, pienso que se debe hacer un buen plan, ejecutar y que nos salga bien. Más allá de eso, jugar y competir, toda selección y ésta, no debemos dejar de lado competir para sacar resultados".

- ¿La Selección Colombia debe jugar para Luis Díaz o Luis Díaz para la selección?

"Es colectivo, él también va a necesitar de sus compañeros. Pienso que esto es grupal, nosotros tenemos que aprovecharlo, porque anda en un muy buen momento y tenemos que saberlo utilizar, y es que él se sienta cómodo y respaldado de lo que tiene, y esto es grupal, no es individual; más bien que su capacidad individual lo aporte a lo colectivo, que es lo que queremos".

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

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¿Cómo marcar a Cristiano Ronaldo?

“Es competir, más allá que sea Cristiano o Messi, son jugadores que en la inteligencia van a un paso adelante de los demás; aquí la manera de competir es fundamental y sabemos que Cristiano siempre es un competidor, así tenga 40, 41 o 42 años, él siempre va a competir".

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¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán?

Como es habitual, la podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

Este compromiso por la primera fecha del grupo K tiene un horario establecido de las 9:00 de la noche, en territorio colombiano,