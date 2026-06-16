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Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio, en el estadio Azteca, la Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 ante su similar de Uzbekistán. Acá todos los detalles del encuentro del grupo K.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Selección Colombia vs. Uzbekistán.
Selección Colombia vs. Uzbekistán.
AFP.

La Selección Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrentará mañana a una debutante, Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador.

En la primera jornada del grupo K, en el que horas antes Portugal debutará ante el Congo en Houston, los colombianos del seleccionador argentino Néstor Lorenzo saldrán a confirmar su condición de favoritos sobre un rival rocoso, que no tendrá problemas en ceder la posesión de la pelota, confiado en castigar con latigazos de respuesta.

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Situada en el decimocuarto lugar del ránking de FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. Con equilibrio en las bandas, el equipo sudamericano llegó al Mundial luego de una gran eliminatoria, en la que terminó tercero, con triunfos sobre Argentina y Brasil.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, fue subcampeón de los goleadores en la eliminatoria con siete tantos, uno abajo del líder Lionel Messi, y, después de convertir 15 goles con su equipo en la Bundesliga, llega al Mundial pleno de confianza.

Luis Díaz
Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia
AFP

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El atacante hará una dupla con Luis Javier Suárez, y detrás tendrán a James Rodríguez, quien a los 34 años sigue vigente y fue el que más asistencias en las eliminatorias.

James, líder goleador en Brasil 2014, surtirá al equipo de algo más que balones. Su liderazgo será clave para provocar una actuación histórica de un equipo con una buena defensa, con los centrales Davinson Sánchez, del Galatasaray turco, y Jhon Lucumí, del Bolonia de Italia.

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Dirigidos por Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador hace 20 años, los uzbekos son un equipo mejor que su ránking 50. Fuerte, con gran despliegue físico y una gran capacidad de lucha, el conjunto asiático no es el típico cuadro letal de mitad de cancha hacia adelante; más bien buscará permanecer agazapado para hacer daño con contraataques.

Con una defensa liderada por Abdu Khusanov, del Manchester City de la Liga Premier Inglesa, el equipo posee un medio campo con jugadores de talento como Azizjon Ganiev y Oston Uronov y un delantero con instinto depredador en el área: Eldor Shomurodov.

Colombia tendrá a favor el apoyo de la hinchada que llenará el Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México, donde su guardameta Camilo Vargas ha realizado varias de sus mejores atajadas con el Atlas del fútbol mexicano.

El seleccionador Lorenzo sabe que los uzbekos, en su desgaste físico, suelen agotarse en los últimos minutos de juego, un reto mayor para el cuadro de Cannavaro a 2.240 metros sobre el mar.

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Ante una defensa agotada, Díaz, Suárez y James serán más peligrosos.

Hora y dónde ver Colombia vs. Uzbekistán

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Fecha: miércoles 17 de junio.
Hora: 9.00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Azteca, en Ciudad de México.
Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

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