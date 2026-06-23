Shakira y su anuncio con Dai Dai, a horas de Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026

La Selección Colombia juega este martes 23 de junio frente a RD Congo, en cumplimento de la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026, pero en la antesala de este compromiso en el estadio Akron, de la ciudad de Guadalajara, Shakira hizo un importante anuncio.

La intérprete barranquillera reveló que la canción oficial de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, 'Dai Dai' que canta junto a Burna Boy, tendrá una versión en español, y la misma será lanzada en el juego entre colombianos y congoleños. "Esa es la gran sorpresa que les tenía", dijo Shakira en una entrevista.

"Poder sacar 'Dai Dai' en español, y no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia mañana (martes), significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que les tenía", esas fueron las palabras de la artista colombiana en charla con la cadena 'Telemundo', luego del compromiso entre Argentina y Austria, del lunes anterior, donde hizo presencia junto a sus hijos Milan y Sasha.



Además de las novedades sobre su 'single' de 'Dai Dai', Shakira se refirió a la Selección Colombia y de la ilusión que le da en esta Copa del Mundo, del presente de Luis Díaz y también tuvo palabras para Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. AFP.

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"Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo que está haciendo 'Lucho' Díaz; como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales, y sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a 'Dai Dai', a la canción, ya estamos en el top cinco global. Ahora mismo, con 'Dai Dai' estoy recibiendo todas esas satisfacciones; es algo que me emociona, me emociona muchísimo ver, y mañana (martes) en el partido de Colombia, la gran sorpresa 'Dai Dai', en español; espero que les gusta", concluyó Shakira, quien es conocida como la reina de los mundiales.