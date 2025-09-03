¿Bolivia guardaría jugadores en Colombia para buscar clasificación contra Brasil? Serían hasta 8

Bolivia visitará a la Selección Colombia el jueves 4 de septiembre en cumplimiento de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con un dilema grande, pues tiene a 8 futbolistas con tarjeta amarilla acumulada y los podría perder para su siguiente contienda, de local contra Brasil.

El cuadro andino hace cuentas para quedarse con la casilla del repechaje, por la cual lucha codo a codo con Venezuela, escuadra que marcha con un punto más en la tabla de posiciones.

Por ello, en suelo boliviano esperan un posible empate de su equipo en Barranquilla y un triunfo obligatorio frente a Brasil en los 4.100 metros de altura de El Alto.

Al tiempo, le apuntan a que Venezuela pierda en su visita a Argentina y no le gane a Colombia de local en la jornada de cierre, con lo cual la repesca quedaría en manos de la escuadra verde.



¿Cuáles jugadores podría reservar Bolivia contra Colombia?

Como el combinado andino necesita que su plantel llegue completo al duelo contra Brasil, se especula con la posibilidad de que el técnico Óscar Villegas no incluya a los que están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, ya que un cartón más los dejaría afuera del próximo choque.

Los amonestados son 5 titulares: Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Roberto Fernández, Diego Medina y Robson Matheus, y 3 suplentes: Enzo Monteiro, Moisés Villarroel y Diego Arroyo.

Sin embargo, el diario El Deber, de Bolivia, se aventuró a decir que “la decisión del cuerpo técnico sería no guardarse piezas clave”.

De hecho, el periódico filtró lo que habría dicho fuera de micrófonos un integrante del seleccionado altiplánico: “Vamos con todo, a pesar de tener a 8 jugadores en capilla”.

Lo cierto es que la encrucijada podría jugar a favor de Colombia, que nunca ha perdido con Bolivia de local y que con la victoria e incluso con una igualdad asegurará su presencia con cupo directo en la Copa del Mundo de 2026.

Las posiciones están así:

1. Argentina: 35 puntos

2. Ecuador: 25

3. Brasil: 25

4. Uruguay: 24

5. Paraguay: 24

6. Colombia: 22

7. Venezuela: 18

8. Bolivia: 17

9. Perú: 12

10. Chile: 10

* Avanzan los 6 primeros, el séptimo irá a repechaje.