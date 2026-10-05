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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El apodo desconocido de Carlos 'Pibe' Valderrama en la Selección Colombia; lo contó una figura

El apodo desconocido de Carlos 'Pibe' Valderrama en la Selección Colombia; lo contó una figura

Carlos 'Pibe' Valderrama se caracterizó por su personalidad en la Selección Colombia y así salió a relucir un remoquete que le pusieron por la disciplina que imponía.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano y mundial.
Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano y mundial.
AFP

Detrás de la magia, la melena rubia, la elegancia y la eterna sonrisa con la que Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama deslumbraba en las canchas con la Selección Colombia, existía un rostro poco conocido por los aficionados: el de un líder obsesionado con el profesionalismo, el orden y el descanso riguroso en las concentraciones.

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Así lo dejó al descubierto el histórico exarquero Óscar Córdoba, quien reveló divertidas e inéditas anécdotas sobre cómo era convivir en la intimidad de las habitaciones con el inolvidable ‘10’ de la Tricolor, derribando el mito de que los grandes talentos vivían en el desorden.

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Lejos de la imagen relajada que proyectaba ante los medios, Valderrama era un general dentro del hotel de concentración. Córdoba relató entre risas cómo el respeto, y cierto temor, que imponía el volante samario condicionaba las decisiones de sus compañeros al momento de elegir compañero de cuarto.

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"Voy a decirlo fácilmente, un amarguito. No, el 'Pibe' era muy estricto en su disciplina. Entonces, el 'Pibe' a las 10 de la noche apagaba el televisor y se ponía el control remoto en el pecho, para que nadie se lo quitara. No, no, que me toca con el 'Pibe', ay, no, no. Póngame con el otro porque no puedo ver televisión hasta tarde, no puedo salir de la habitación porque se enoja. Entonces, no, dejen al 'Pibe' solo mejor", contó inicialmente el vallecaucano en una entrevista con 'Canela TV'.

Pero Córdoba fue más allá y hasta detalló otro momento jocoso que sucedió con el eterno 10 del seleccionado colombiano, en una de las tantas concentraciones que compartieron. La rigurosidad del mediocampista generaba anécdotas memorables entre los futbolistas del combinado nacional.

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"A Bonner Mosquera, sí, claro (lo dejó por fuera de la habitación). Nos quedó adoptarlo. Porque llegó, eran las 11 de la noche, estábamos jugando cartas, cuando tocó la puerta y dijo: "Muchachos, déjenme dormir aquí porque el 'Pibe' yo no lo despierto, porque si no me echan de la elección", complementó Óscar Córdoba.

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