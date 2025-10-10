Síguenos en::
La Selección Colombia sueña en grande en el Mundial Sub-20; enfrenta a España con la mira en 'semis'

Este sábado, la Selección Colombia Sub-20 buscará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial de la categoría que se disputa en Chile, pero tendrá un duro duelo contra España.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Foto: AFP

