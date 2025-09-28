César Torres previo al debut de Colombia en el Mundial Sub-20: "el equipo ya está definido"

Todo está listo para el debut de la Selección Colombia Sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría, que se lleva a cabo en Chile. Los dirigidos por César Torres buscarán hacer historia y, por qué no, levantar el primer trofeo para el país.

El primer obstáculo de la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-20 será Arabia Saudita, en un encuentro programado para este lunes 29 de septiembre en el estadio Fiscal de Talca, donde el balón rodará a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verlo a través de la señal de Gol Caracol y Ditu.

"Queremos que se sientan orgullosos de esta selección"

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

Previo al encuentro frente a Arabia Saudita, César Torres dejó sus impresiones durante la rueda de prensa.

"Es un rival que tiene los mismos comportamientos, cuando los enfrentamos en Egipto, son competitivos que la mayoría de jugadores son de raza morena, y eso los hace un rival con alta exigencia física, alternaron varios sistemas 442, otras veces 532, ya voy por ahí está todo analizado y esperar que empiece el partido y que los muchachos tengan un gran inicio del mundial (…) el equipo ya está definido, llegamos con los 21 jugadores disponibles, la nómina está clara", fueron las primeras declaraciones de César Torres.

Y añadió: "Somos seres humanos de emociones, estamos disfrutando la verdad de un mundial de toda la logística de todo el ambiente de todo lo que nos da FIFA, es algo único ese pre arranque que le da a toda persona, lo sentiremos mañana antes del juego, voy por mi cabeza, simplemente pasa todo el recorrido que hemos hecho para llegar acá con la selección con nuestra carrera como DT y con la vida, queremos que sea un momento inolvidable, no solamente para nosotros, sino para todo el país".

Por otro lado, Torres destacó la influencia que tiene sobre varios de sus dirigidos:

"Me llena de orgullo que Julián Bazán, eso de qué soy como padre, doy cariño, pero también corrijo. Siempre quiero lo mejor para ellos y como y yo le digo a ellos después de este mundial, yo los entrego a la vida y al fútbol y no puede ayudarlos más, espero encontrármelos en otros ámbitos de la élite y quiero que se lleven algo de nosotros. Vamos a aferrarnos a lo que hemos trabajado, nuestro plan de juego, a nuestra idea. Esa es la única manera de controlar realmente las emociones y siguen enfocados mucho en que la persona con la que más habla es con uno mismo, y hay que motivarse y estar bien, para asimismo poder hablarle al compañero".

Por último, el estratega ‘cafetero’ reafirmó su compromiso por hacer historia: "Queremos que se sientan orgullosos de esta selección, que se sientan bien representados, que este equipo en cada pelota va a dejar el alma y soñamos como todos llevar el título mundial en nuestro país".