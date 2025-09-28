Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Integrante del cuerpo técnico de Envigado es agredido en partido contra América; vea el video

Integrante del cuerpo técnico de Envigado es agredido en partido contra América; vea el video

Durante el juego entre América de Cali y Envigado por la Liga BetPlay II-2025, uno de los integrantes del cuerpo técnico del visitante fue atacado por la hinchada en las tribunas. ¡Observe el momento!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
América vs Envigado
América vs Envigado
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad