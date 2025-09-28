Integrante del cuerpo técnico de Envigado es agredido en partido contra América; vea el video

En el encuentro válido por la jornada 13 de la Liga BetPlay entre América de Cali y Envigado, se presentó un lamentable hecho que involucró a la hinchada del local y un miembro del cuerpo técnico del equipo naranja.

El partido terminó con un resultado de 1-1, que es poco favorable para los intereses de clasificar a los ocho del conjunto 'escarlata'. Por lo que la hinchada local se mostró disconforme con la presentación de su equipo.

Esto se reflejó en un momento del juego, cuando el miembro del cuerpo técnico de Envigado, Jhon Hernández, fue agredido desde las gradas del estadio Pascual Guerrero por unos hinchas, que le lanzaron un objeto metálico que impactó en su cabeza, haciéndolo caer al suelo por un momento.

En la transmisión del juego, se pudo observar como un jugador de Envigado mostraba el elemento con el que fue atacado el ayudante, y que probablemente lleve a alguna sanción por parte de la Dimayor.



Integrante del cuerpo técnico de Envigado fue agredido desde la tribuna del Pascual Guerrero pic.twitter.com/jvqN09tHqu — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) September 28, 2025