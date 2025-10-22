¿Cierran puerta a Jhon Jáder Durán? “En Selección Colombia, compañeros no lo soportan”

Jhon Jáder Durán se destacó en 2024 como gran goleador del Aston Villa de Inglaterra y se ganó un espacio en la Selección Colombia de mayores. Sin embargo, su polémico comportamiento adentro y afuera de las canchas ha venido empañando su carrera y haciendo ruido en medios internacionales que lo han tenido vigente por sus reiteradas conductas.

El atacante de 21 años de edad tuvo varios encontrones con el español Unai Emery, su entrenador en suelo británico. Luego, en el Al Nassr de Arabia Saudita también dejó ver actitudes controversiales con hinchas rivales, se reportaba tarde a entrenamientos después de estar con la Selección, exponía su físico en una costosa moto, no hizo goles definitivos en posición inmejorable y el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del plantel, pidió que lo sacaran de la nómina.

Entre tanto, en el combinado patrio protagonizó cruces con periodistas y habría tenido un altercado con el seleccionador argentino Néstor Lorenzo durante el 0-0 de local con Perú en la Eliminatorias Sudamericana, el 6 de junio de 2025, tras lo cual salió de la concentración aduciendo dolor de espalda.

Desde entonces no volvió a ser convocado por falta de ritmo y lesiones. De hecho, pasó al Fenerbahce de Turquía, donde también arribó tarde a la pretemporada. En ese elenco, alcanzó a disputar 6 partidos oficiales y a hacer un gol; luego, una lesión de la que nunca hubo reporte oficial lo dejó afuera de las canchas desde el pasado 27 de agosto, motivo por el que se empezó a hablar de que sería devuelto a Al Nassr a final de año.



De esta manera, el paisa ha venido dando tumbos y alejándose cada vez más de la Selección y por ende, del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Sin embargo, eso no es todo, ya que también se supo que adentro del propio camerino de Colombia no lo querrían de vuelta.



“En la Selección Colombia no soportan a Jhon Jáder Durán”

Así lo manifestó el periodista Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, el miércoles 22 de octubre en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde hizo la revelación.

“Lo voy a decir... Hay jugadores que dentro del grupo generan cierta resistencia, lo sé. Y pueden sacar todos los comunicados que les dé la gana y pueden hablar el que sea”, manifestó a modo de introducción.

Y detalló: “En la Selección no soportan a Jhon Jáder Durán. Los compañeros no soportan a Jhon Jáder Durán”.

Acto seguido, argumentó sobre el delantero: “Genera resistencia, como también la genera en cierto núcleo del público y del entorno del fútbol, incluida la prensa, por su comportamiento, su malcrianza”.

Lo cierto es que por ahora no se sabe la fecha en la que Durán vuelva a jugar con el Fenerbahce y mucho menos, con la Selección.

