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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia, la única selección con alentador registro en esta doble fecha FIFA

Colombia, la única selección con alentador registro en esta doble fecha FIFA

La Selección Colombia se enfrenta a Croacia este jueves y en las últimas horas se reveló que cuenta con un positivo panorama a diferencia de otros combinados nacionales que también tienen acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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James Rodríguez y Richard Ríos felicitan a Luis Díaz por su gol con la Selección Colombia
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Getty Images

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