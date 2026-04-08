La Selección Colombia tendrá este jueves 9 de abril su tercera salida en el Sudamericano Sub-17, certamen que se lleva a cabo en tierras paraguayas. La 'tricolor' medirá fuerzas frente a Uruguay, en cumplimiento de la cuarta jornada del Grupo A.

Al partido contra la 'celeste', los dirigidos por Fredy Hurtado llegan con buen ánimo, luego de la reciente victoria 1-0 sobre Chile, siendo anotado el único tanto del duelo por José Escorcia. La 'amarilla' dominó el encuentro y pudo haber marcado más goles, pero lo más importante fue haber logrado los tres puntos que le permitieron escalar en la tabla de la zona.

El combinado de nuestro país está invicto en el campeonato de la Conmebol, pues recordemos que en su debut empató a cero tantos con Ecuador, rival que encabeza el grupo A.



¿Cómo llega Uruguay para enfrentar a la 'tricolor'?

Por el lado de los 'charrúas' vienen de perder precisamente con el líder Ecuador, por marcador de 2-1, y antes habían empatado 1-1 frente a Paraguay y por el mismo marcador ante Chile, por lo que la urgencia de una victoria se hace indispensable. Actualmente, Uruguay es tercera en el Grupo A con dos unidades, en tres partidos jugados.

Jugadores de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17. X de @FCFSeleccionCol

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por el Sudamericano Sub-17

Así las cosas, este compromiso entre la 'tricolor' y la 'celeste' válido por la cuarta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-17 se llevará a cabo este jueves 9 de abril, en horario de las 3:00 de la tarde, en nuestro país, y tendrá como escenario el estadio de CARFEM, en Ynapé.



Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu, y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se pierda nada.



El otro partido del día

Este jueves, a segunda hora medirán fuerzas Chile y Paraguay, a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia.