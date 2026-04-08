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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por el Sudamericano Sub-17

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por el Sudamericano Sub-17

Este jueves, la Selección Colombia vuelve a jugar en el Sudamericano Sub-17 enfrentándose a Uruguay. ¡Prográmese con este partido EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
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