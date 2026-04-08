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Gol Caracol  / En PSG se extrañaron por el nivel del Liverpool; "ha sido una sorpresa verlo jugar así"

En PSG se extrañaron por el nivel del Liverpool; "ha sido una sorpresa verlo jugar así"

En el Parque de los Príncipes, PSG se impuso 2-0 al Liverpool en la ida por los cuartos de final de la Champions League, pero pese a la ventaja, no se confían para la vuelta en Anfield.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Acción de juego entre PSG y Liverpool, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Acción de juego entre PSG y Liverpool, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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