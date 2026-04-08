En PSG se extrañaron por el nivel del Liverpool; "ha sido una sorpresa verlo jugar así"

El entrenador del París Saint-Germain (PSG) el español Luis Enrique Martínez, aseguró que su equipo "mereció más goles" en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Liverpool y confesó que le sorprendió el planteamiento defensivo de su rival.

"Es una pena, creo que hemos hecho un partido a la altura de nuestros aficionados. Hemos jugado muy bien y hemos merecido marcar más goles. Pero así es la Liga de Campeones", señaló el técnico en la televisión oficial.

Pese a que dijo estar "contento" por el resultado, recordó que queda "el partido de vuelta", que saldrán a ganar también.

PSG se impuso al Liverpool en el Parque de los Príncipes. Getty Imágenes

"Ha sido una sorpresa ver al Liverpool jugar así, creo que están empezando a cambiar. Estamos acostumbrados a que los rivales se adapten a nosotros", dijo.



"No importa cual sea el estadio ni el rival, el PSG saldrá a ganar. Es verdad que Anfield es un estadio especial, pero no cambiaremos nuestra forma de jugar", dijo.

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En la rueda de prensa posterior matizó que en el estadio del Liverpool sufrirán.

"Sabemos que en Anfield será difícil, he conocido ese estadio como jugador y como entrenador y sé que habrá sufrimiento, que será un partido complicado. Pero nuestra mentalidad siempre es la de salir a ganar, en cualquier estadio y contra cualquier rival", comentó.

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Luis Enrique aseguró que no cambiarán su forma de afrontar el duelo por el resultado y que ganar en Anfield será también una motivación.

Al tiempo, aseguró que el objetivo sigue siendo revalidar la Liga de Campeones.

"El año pasado marcamos la historia, fue bonito, pero hay que seguir marcándola y para eso hay que seguir mejorando, buscando soluciones. Llevamos tres años juntos y es más fácil preparar a un equipo que conoce la manera en la que jugamos", dijo.

Khvicha Kvaratskhelia celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por los cuartos de final de la Champions League AFP

Más declaraciones

Por su parte, Achraf Hakimi lamentó no haber conseguido una victoria más abultada en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (2-0) y afirmó que les dejaron con vida.

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"Creo que hemos tenido ocasiones claras para marcar más goles. Hemos dejado al Liverpool con vida pero estamos contentos de nuestro partido", aseguró en el canal oficial.

"Vamos a continuar con la misma estrategia, que es la que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo", agregó.

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El exjugador del Real Madrid no quiso valorar las polémicas arbitrales, pese a que su equipo reclamó dos penaltis. "No las he visto, pero desde el campo parece que son penalti. Pero si el árbitro no lo ha visto así, hay que respetarlo", comentó.