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Gol Caracol  / La polémica en Barcelona vs. Atlético de Madrid de la que todos hablan; ¿era penalti?

La polémica en Barcelona vs. Atlético de Madrid de la que todos hablan; ¿era penalti?

En España y el mundo hacen énfasis en la acción que tuvo como protagonista a Marc Pubill, luego de tocar el balón con la mano en el área, lo que fue reclamado en Barcelona.

Por: AFP
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Polémica jugada de Marc Pubill en Barcelona 0-2 Alético de Madrid, por la Champions League
Polémica jugada de Marc Pubill en Barcelona 0-2 Alético de Madrid, por la Champions League
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